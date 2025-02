Monden O celebră actriță, găsită moartă în casă. S-a confruntat cu mari probleme în trecut







Actrița sud-coreeană Kim Sae-ron, care a jucat în serialul Netflix Bloodhounds și în filmele The Man from Nowhere (2010), a fost găsită moartă duminică seara la domiciliul său din Seul. Tragica veste a fost anunțată de un prieten al actriței.

Kim Sae-ron a murit

Kim Sae-ron s-a făcut remarcată în lumea filmului la doar nouă ani. Ea a jucat și în filmele A Brand New Life (2009) și A Girl at My Door (2014). Una dintre cele mai apreciate interpretări ale sale a fost în The Man from Nowhere, un thriller despre o fetiță răpită, rol care i-a adus un premiu prestigios în Coreea de Sud pentru cea mai bună actriță debutantă.

În ciuda succesului său timpuriu, cariera sa a avut de suferit în urma unui incident major din 2022, când actrița a fost implicată într-un accident de circulație în districtul Gangnam din Seul. Ea a fost prinsă conducând sub influența alcoolului și a fost nevoită să plătească o amendă de 11.000 de lire sterline.

Incidentul i-a distrus cariera

Actrița și-a cerut scuze în fața fanilor, dar n-a mai reușit să obțină admirația din trecut. Incidentul a marcat începutul unei perioade dificile pentru Kim, care a fost nevoită să se retragă din proiecte importante, inclusiv din serialul Trolley. Din cauza incidentului, ea n-a mai obținut prea multe roluri, chiar dacă venea pregătită la castinguri.

În ciuda acestor dificultăți, Kim Sae-ron a continuat să încerce să-și refacă cariera, jucând în seriale precum The Great Shaman Ga Doo-shim (2021). Fanii și colegii de breaslă nu își explică cum a murit aceasta. Ei au transmis multe mesaje emoționante după moarte actriței din Seul.

Cauza morții rămâne un mister

Potrivit informațiilor oferite de poliție, nu există indicii de violență fizică, iar ancheta este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte ale morții sale. Nu se știe dacă este vorba despre o crimă, o problemă de sănătate sau sinucidere.