O actriță din Liceenii a renunțat la actorie: Mi-a ajuns







Cristina Deleanu (83 de ani) a jucat rolul directoarei din Liceenii și era pusă mereu să facă pace între Socrate și Isoscel, doi profesori care se certau. Ea și soțul ei, actorul Eugen Cristea (72 de ani), au renunțat la lumina relectoarelor, chiar dacă aveau succes.

Cristina Deleanu, pauză de la actorie

Actrița a spus că i-au ajuns 60 de ani de teatru și că a luat o pauză. Ea a declarat că își vede de casă și de citit și că reușește să ducă un trai decent și pensie și din banii pentru drepturi de autor. Soțul Cristinei Deleanu încă joacă în spectacole, chiar dacă are o vârstă înaintată.

Cum se întreține actrița

„Mie, personal, mi-au cam ajuns cei 60 de ani de teatru. Mai fac și pauze. Nu că nu m-aș mai simți în formă, dar acum nu mai e obligatoriu să urc pe scenă. Mai îmi văd și de casă, de citit, de scris. Soțul meu, însă, Eugen, este în plină activitate, în plină mișcare, cu spectacolele, el este mai mult cu drumurile. Din ce bani trăiesc acum?

Mi-au mai pus un pic, la pensie, dar trebuie să mărturisesc că noi, actorii, avem și un mic avantaj, mai câștigăm ceva și din drepturile de autor, de difuzare. Am făcut și o reclamă, la un lanț de farmacii, a fost foarte bine plătită. Am mai jucat în serialul „Lecții de viață” (PRO TV), am dublat voci de desene animate, cu Eugen. Dar, acum vin și generațiile din urmă și e normal să se zbată și ei pentru existență și pentru talentul lor”, a mărturisit Cristina Deleanu, pentru Click!

Cristina Deleanu, despre prietenia cu Tamara Buciuceanu

Actrița a povestit și despre „Liceeni”, dar și despre momentul în care s-a împrietenit cu Tamara Buciuceanu. Ea a declarat că a avut o conexiune cu Tamara din prima clipă și că a fost fascinată de umorul ei dement.

„Tamara ținea foarte mult la mine, vorbeam adesea la telefon, am jucat împreună și în multe piese de teatru. Era înțelegătoare, plăcută. În „Liceenii” am filmat împreună scena cu broasca, a fost tare distractiv. Nu era genul de profesoară severă antipatică, era profesionistă până în măduvă oaselor, știa ce are de făcut, era un munte de talent.

Dar, în turnee cunoști mai bine oamenii, așa că atunci ne-am împrietenit mai mult, mergeam împreună la cumpărături, avea un haz absolut dement. Iar de tânăra generație de actori era foarte legată, nu era un om scorțos, adora prezența oamenilor, iar ei au iubit-o sincer”, a dezvăluit marea actriță, pentru sursa citată mai sus.