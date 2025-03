Monden Gigi Becali, despre scandalul cu Alexandra Păcuraru: Ăia de la Realitatea o instigă







Alexandra Păcuraru, fiica patronului de la Realitatea, a declarat că Gigi Becali s-a folosit de imaginea ei și că nu va lăsa lucrurile așa. Patronul FCSB a spus că el nu se ceartă cu femei și că s-a rugat pentru tatăl ei, Măricel Păcuraru în perioada în care era în închisoare.

Becali îi răspunde Alexandrei Păcuraru

„În primul rand, ea e cu mine Gigi, pai de unde pana unde, imi fac imagine cu ea, am mai vorbit eu despre ea, am spus calugarulor sa se roage pentru tatal ei, in timp ce la tv spunea infractorul, puscariasul, acum nu vreau sa stau sa ma cert cu femeia asta, cine e ea sa imi fac imagine, o sa vedem dupa 20, sa vedem dupa 20, ca mesaje, inregistrari.

Eu trebuia sa ii raspund, dar eu nu vreau sa ma cert cu femei. Daca tu vrei sa ma bati pe mine si eu spun daca vreau sa ma bati pe mine, nu e minciuna, nu trebuie sa ii raspund, sa ii spui adevarul cu mesaje, inregistrari, eu nu vreau sa ma cert cu fata omului, si nu mi-am pus in cap sa ma cert cu Alexandra Pacuraru.

Nu trebuie sa o bag in seama, buna ziua ti-am dat, belea am capatat. Invatare de minte sa o mai bag in seama”, a spus Gigi Becali în direct laRomânia TV.

Cei de la Realitatea o instigă

Patronul FCSB consideră că cei de la Realitatea o instigă și că se folosesc de ea pentru rating și scandal. Acesta a mai declarat că nu a vorbit niciodată urât de Alexandra Păcuraru și că nici măcar nu i-a folosit numele.

Becali spune că Realitatea vrea scandal

„O incita ca sa aiba motiv de cearta Realitatea, o folosesc pe ea, foarte urat, care ati vazut cum e, ca sa faca rating la Realitatea. de unde am eu cearta cu Alexandra, nu am spus un cuvant urat, daca e dupa 20, vedem dupa 20, vedem ce raspund eu in fata nevestii mele, si la telefon vorbesc pe speaker, fetele mele stiu tot, o sa vedem ce raspund eu si o sa vedeti.

Ba, femeie, eu nu am treaba cu tine, imi fac imagine cu ea?, nici nu i-am folosit numele, aia de la Realitatea o instiga sa intre in scandal cu mine, avea treaba daca Simion nu mintea. Simion, ultima data, sa ne ierte Dumnzeu, sa ne ierte ca suntem in post, dar nu mi-a dat banii.

Pai, la Pechea, nea Gigi plateste factura, vezi ca mai e o factura, daca tu Simioane de unde veneau din cer, ce facturi plateam eu, la el a ajuns doar 100.000 de mii, ce minciuni…”, a mai spus Gigi Becali.