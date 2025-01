Sport Daniel Bîrligea, cumpărat de Gigi Becali de la CFR Cluj. Atacantul voia să plece cu orice preț







Daniel Bîrligea, atacantul FCSB de 24 de ani, a povestit despre ceva care s-a întâmplat cu o săptămână înainte ca FCSB să-l cumpere de la CFR Cluj, campioana României.

Daniel Bîrligea, cumpărat cu 2 milioane de dolari de Gigi Becali

În septembrie, Gigi Becali a achitat două milioane de euro pentru Daniel Bîrligea pentru a juca la FCSB.

Atacantul a avut un început excelent în tricoul roș-albastru. În primele 19 meciuri ale sale, a marcat 11 goluri.

Daniel Bîrligea a susținut că nu își dorea în niciun fel să rămână la CFR Cluj și a implorat conducerea clubului să îl vândă. În vară, contractul său cu „feroviarii” ar trebui să fie încheiat.

Daniel Bîrligea a dorit să plece cu orice preț de la CFR

Fotbalistul care a marcat și primul său gol pentru naționala României a fost deranjat de faptul că CFR nu s-a grăbit să-i prelungească contractul.

Acest lucru s-a întâmplat în ciuda performanței sale bune în sezonul precedent, în care a marcat 15 goluri în 46 de meciuri.

„În vară, am încercat să plec în afară, aveam încredere în mine că pot face o schimbare, dar nu mi s-a oferit încrederea necesară.

Nu mi-au oferit un contract în decurs de un an și jumătate, deși eram un jucător care marcase 15 goluri și jucasem 40 de meciuri din 40. Cred că a fost o eroare din partea lor.

Cu o săptămână înainte de FCSB le-am spus că, dacă nu mă vând acum, probabil voi pleca eu singur”, a afirmatDaniel Bîrligea.

Atacantul: A fost un an plin de bucurii, dar și cu neîmpliniri

Atacantul, a declarat odată ajuns la FCSB: „Suntem mândri că am ajuns acolo și suporterii sunt mândri, nu are nimeni ce să zică. A fost un an plin de bucurii, dar și cu neîmpliniri.

Un an plin de bucurii, fericire, în mare sunt mândru de ce am făcut, dar nu foarte împlinit, voiam să dau mai mult. Sper să marchez cât mai multe goluri și să depășesc acest an, care a fost fantastic”.