Cine este Gaziantep FK, viitoarea echipă a lui Mirel Rădoi. Echipa turcă are în lot trei români
- Răzvan Scarlat
- 20 aprilie 2026, 09:31
Evoluția completă a clubului Gaziantep FK, cu care Mirel Rădoi, antrenorul FCSB-ului, se află în negocieri avansate, de la înființarea în 1988 ca Sankospor până la participarea în Super Lig. Cronologie, rezultate și schimbări de conducere.
Înființarea clubului și primele performanțe definesc perioada 1988–1998. Mirel Rădoi, negocieri avansate cu Gaziantep FK
Clubul a fost fondat în 1988 în cadrul SANKO Holding, sub numele Sankospor. Echipa a intrat în competițiile de fotbal purtând culorile albastru și alb. Parcursul a început la nivel amator, iar în câțiva ani formația a urcat în sistemul competițional.
În 1993, Sankospor a început să evolueze în Liga a 3-a. Performanța majoră a venit în sezonul 1996-1997, când echipa a câștigat campionatul și a obținut promovarea în Liga 1, cunoscută atunci drept „Türkiye 2. Futbol Ligi”.
Schimbarea identității și dificultățile competiționale marchează anii 1999–2002
Un moment important s-a produs în sezonul 1999-2000, când clubul și-a schimbat denumirea în Gaziantep Büyükşehir Belediyespor. Această modificare a venit odată cu o reorganizare administrativă.
În sezonul 2001-2002, echipa nu a reușit să obțină rezultate suficiente pentru a rămâne în Liga 2 și a retrogradat.
Promovarea și recordurile ofensive definesc sezonul 2004–2005
Sezonul 2004-2005 a adus una dintre cele mai importante realizări din istoria clubului. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor a câștigat campionatul și a revenit în Liga 1. Evenimentul a avut loc la 22 mai 2005, dată la care echipa a obținut promovarea.
Succesul a generat interes în rândul suporterilor locali, fiind primul titlu de acest tip după două decenii pentru oraș, după performanțele Gaziantepspor.
În același sezon, sub conducerea antrenorului Ali Güneș, echipa a încheiat competiția ca lider de grup. Formația a marcat 93 de goluri, devenind echipa cu cel mai bun atac din Europa în acel an, stabilind un record notabil.
După promovare, conducerea clubului a fost preluată de Saip Konukoğlu, unul dintre fondatori. În acea perioadă, echipa utiliza în comun baza sportivă GASKİ împreună cu Gaskispor.
În sezonul 2010-2011, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor a acumulat 57 de puncte și a ajuns în play-off, însă a pierdut cu 1-0 în fața Orduspor, ratând promovarea în Super Lig.
Reorganizarea clubului și schimbarea numelui au loc în anul 2017
La 15 iunie 2017, în urma unei decizii adoptate în cadrul adunării generale, clubul a ieșit din structura municipală. Sub conducerea lui Adil Sani Konukoğlu, echipa a fost redenumită Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü. Tot atunci au fost stabilite noile culori: roșu, negru și alb.
În sezonul 2017-2018, echipa a ajuns în finala play-off-ului din Spor Toto 1. Lig. Promovarea a fost ratată după loviturile de departajare.
Accederea în Super Lig și consolidarea poziției între 2018 și 2020
Sezonul 2018-2019 a adus obiectivul clar al promovării. În finala play-off-ului, Gazişehir Gaziantep a învins Hatayspor la penalty-uri și a obținut accesul în Super Lig.
Astfel, în sezonul 2019-2020, clubul a debutat în premieră în prima ligă a Turciei. În același an, pe 12 septembrie 2019, Adil Sani Konukoğlu a predat conducerea către Mehmet Büyükekşi.
Noua conducere a decis schimbarea denumirii în „Gaziantep Futbol Kulübü”, pentru a elimina confuziile existente la nivel local.
Performanțele sportive au fost constante. Echipa a încheiat primul sezon din Super Lig pe locul 8, iar pe al doilea pe locul 9.
Schimbările de conducere continuă în perioada 2021–2023
În iunie 2021, Mehmet Büyükekşi a predat funcția de președinte lui Cevdet Akınal. Ulterior, la 4 februarie 2023, conducerea clubului a fost preluată de Memik Yılmaz.
La doar două zile distanță, pe 6 februarie 2023, cutremurul major produs în regiune, descris drept „asrın felaketi”, a afectat activitatea clubului. În aceste condiții, echipa s-a retras din competițiile în curs, respectiv Super Lig și „Ziraat Türkiye Kupası”.
La 9 iunie 2023, în cadrul adunării generale elective, Memik Yılmaz a fost reconfirmat, iar noul consiliu de conducere a fost stabilit.
Gaziantep FK își continuă activitatea în Super Lig începând cu sezonul 2023–2024. Din vară, echipa ar putea fi preluată de Mirel Rădoi
Începând cu sezonul 2023-2024, Gaziantep Futbol Kulübü și-a reluat participarea în Super Lig. Activitatea sportivă a fost reluată în condiții normale, marcând o nouă etapă în evoluția clubului. Mirel Rădoi este în negocieri avansate cu echipa turcă, pe care, cel mai probabil, o va prelua în vară.
Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș sunt fotbaliștii români legitimați, în prezent, la Gaziantep FK. În trecut, gruparea a fost antrenată și de Marius Șumudică. Bugetul de salarii al clubului ajunge la aproape 14 milioane de euro brut pe an.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.