Cine este Gaziantep FK, viitoarea echipă a lui Mirel Rădoi. Echipa turcă are în lot trei români

Evoluția completă a clubului Gaziantep FK, cu care Mirel Rădoi, antrenorul FCSB-ului, se află în negocieri avansate, de la înființarea în 1988 ca Sankospor până la participarea în Super Lig. Cronologie, rezultate și schimbări de conducere.

Clubul a fost fondat în 1988 în cadrul SANKO Holding, sub numele Sankospor. Echipa a intrat în competițiile de fotbal purtând culorile albastru și alb. Parcursul a început la nivel amator, iar în câțiva ani formația a urcat în sistemul competițional.

În 1993, Sankospor a început să evolueze în Liga a 3-a. Performanța majoră a venit în sezonul 1996-1997, când echipa a câștigat campionatul și a obținut promovarea în Liga 1, cunoscută atunci drept „Türkiye 2. Futbol Ligi”.

Un moment important s-a produs în sezonul 1999-2000, când clubul și-a schimbat denumirea în Gaziantep Büyükşehir Belediyespor. Această modificare a venit odată cu o reorganizare administrativă.

În sezonul 2001-2002, echipa nu a reușit să obțină rezultate suficiente pentru a rămâne în Liga 2 și a retrogradat.

Sezonul 2004-2005 a adus una dintre cele mai importante realizări din istoria clubului. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor a câștigat campionatul și a revenit în Liga 1. Evenimentul a avut loc la 22 mai 2005, dată la care echipa a obținut promovarea.

Succesul a generat interes în rândul suporterilor locali, fiind primul titlu de acest tip după două decenii pentru oraș, după performanțele Gaziantepspor.

În același sezon, sub conducerea antrenorului Ali Güneș, echipa a încheiat competiția ca lider de grup. Formația a marcat 93 de goluri, devenind echipa cu cel mai bun atac din Europa în acel an, stabilind un record notabil.

După promovare, conducerea clubului a fost preluată de Saip Konukoğlu, unul dintre fondatori. În acea perioadă, echipa utiliza în comun baza sportivă GASKİ împreună cu Gaskispor.

În sezonul 2010-2011, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor a acumulat 57 de puncte și a ajuns în play-off, însă a pierdut cu 1-0 în fața Orduspor, ratând promovarea în Super Lig.

La 15 iunie 2017, în urma unei decizii adoptate în cadrul adunării generale, clubul a ieșit din structura municipală. Sub conducerea lui Adil Sani Konukoğlu, echipa a fost redenumită Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü. Tot atunci au fost stabilite noile culori: roșu, negru și alb.

În sezonul 2017-2018, echipa a ajuns în finala play-off-ului din Spor Toto 1. Lig. Promovarea a fost ratată după loviturile de departajare.

Sezonul 2018-2019 a adus obiectivul clar al promovării. În finala play-off-ului, Gazişehir Gaziantep a învins Hatayspor la penalty-uri și a obținut accesul în Super Lig.

Astfel, în sezonul 2019-2020, clubul a debutat în premieră în prima ligă a Turciei. În același an, pe 12 septembrie 2019, Adil Sani Konukoğlu a predat conducerea către Mehmet Büyükekşi.

Noua conducere a decis schimbarea denumirii în „Gaziantep Futbol Kulübü”, pentru a elimina confuziile existente la nivel local.

Performanțele sportive au fost constante. Echipa a încheiat primul sezon din Super Lig pe locul 8, iar pe al doilea pe locul 9.

În iunie 2021, Mehmet Büyükekşi a predat funcția de președinte lui Cevdet Akınal. Ulterior, la 4 februarie 2023, conducerea clubului a fost preluată de Memik Yılmaz.

La doar două zile distanță, pe 6 februarie 2023, cutremurul major produs în regiune, descris drept „asrın felaketi”, a afectat activitatea clubului. În aceste condiții, echipa s-a retras din competițiile în curs, respectiv Super Lig și „Ziraat Türkiye Kupası”.

La 9 iunie 2023, în cadrul adunării generale elective, Memik Yılmaz a fost reconfirmat, iar noul consiliu de conducere a fost stabilit.

Începând cu sezonul 2023-2024, Gaziantep Futbol Kulübü și-a reluat participarea în Super Lig. Activitatea sportivă a fost reluată în condiții normale, marcând o nouă etapă în evoluția clubului. Mirel Rădoi este în negocieri avansate cu echipa turcă, pe care, cel mai probabil, o va prelua în vară.

Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș sunt fotbaliștii români legitimați, în prezent, la Gaziantep FK. În trecut, gruparea a fost antrenată și de Marius Șumudică. Bugetul de salarii al clubului ajunge la aproape 14 milioane de euro brut pe an.