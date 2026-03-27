Cehia și Bosnia merg în finalele barajului pentru Cupa Mondială 2026. Meciuri decise la loviturile de departajare

Echipa de fotbal a Cehiei. Sursă foto: Facebook
Cehia și Bosnia și-au asigurat, joi seară, prezența în finalele barajului pentru Cupa Mondială 2026, după două semifinale tensionate, încheiate abia la lovituri de departajare, în fața Irlandei, respectiv Țării Galilor, potrivit Reuters.

Partida disputată pe Fortuna Arena din Praga a fost una dintre cele mai spectaculoase ale serii. Irlanda a început în forță și a reușit să conducă rapid cu 2-0, după ce Parrott a transformat un penalti în minutul 19, iar patru minute mai târziu Kovar și-a trimis mingea în propria poartă.

Cehia a reacționat prompt și a reintrat în joc prin golul marcat de Schick, tot din penalti, în minutul 27. Egalarea a venit pe final de meci, în minutul 86, când Krejci a dus scorul la 2-2 și a împins confruntarea în prelungiri.

Finalul a fost marcat de un moment îngrijorător, după ce Sammie Szmodics a suferit o accidentare la cap și a fost scos pe targă în minutul 120+1, la scurt timp după ce fusese introdus pe teren.

Calificarea s-a decis la lovituri de departajare, unde portarul Kovar, legitimat la PSV Eindhoven, a fost decisiv, apărând două execuții ale irlandezilor. Cehia s-a impus cu 4-3 și a obținut calificarea în finala barajului.

Echipa de fotbal a Cehiei. Sursă foto: Facebook

Bosnia câștigă la Cardiff, într-un meci arbitrat de Istvan Kovacs

În celălalt duel, disputat la Cardiff, gazdele au deschis scorul prin Daniel James, în minutul 51. Bosnia a revenit pe tabelă spre final, după reușita lui Edin Dzeko din minutul 86.

Cum în prelungiri nu s-a mai modificat scorul, meciul a fost decis tot la lovituri de departajare. Bosnia a fost mai precisă de la punctul cu var și s-a impus cu 4-2, obținând astfel calificarea în finala barajului. Partida a fost arbitrată de românul Istvan Kovacs.

Programul finalelor barajului european pentru Cupa Mondială 2026

În urma acestor rezultate, tabloul finalelor barajului european pentru calificarea la Cupa Mondială 2026 este complet. Meciurile decisive sunt:

  • Bosnia – Italia
  • Suedia – Polonia
  • Kosovo – Turcia
  • Cehia – Danemarca

