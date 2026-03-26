Grindeanu vrea să clarifice rapid dacă mai merge cu Bolojan. Criza carburanților nu schimbă planurile PSD

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că consultarea internă din partid, programată pentru 20 aprilie, nu va fi amânată, în ciuda crizei carburanţilor. Întâlnirile regionale dedicate acestui proces vor începe de vineri, pentru a discuta atât evaluarea guvernării, cât și drumul politic pe care partidul îl va urma.

„Nu va fi amânată. Este un proces pe care îl facem noi, în interiorul PSD, şi care califică poziţia partidului cu cea mai mare pondere din coaliţie. PSD are 45% din ponderea în Parlament a acestei coaliţii și împreună vom decide ceea ce e bine pentru România”, a precizat Grindeanu, aflat la Bruxelles, unde efectuează o vizită oficială.

Sorin Grindeanu a explicat că întâlnirile interne urmăresc evaluarea politicilor publice implementate în ultimele 10 luni. „Unele lucruri au mers bine, altele au mers prost, dar împreună vom decide ceea ce e bine pentru România. Nu pot să spun că toate politicile publice au fost bune; dacă erau perfecte, n-am fi avut semne ale unei semi-crize economice”, a adăugat liderul PSD.

Potrivit acestuia, discuţiile interne vor clarifica punctele forte și slabe ale guvernării, fără a suprapune criza politică peste criza carburanţilor, menținând astfel atenția asupra priorităților economice și sociale ale României.

De vineri, Sorin Grindeanu va efectua o serie de întâlniri regionale cu primarii, aleșii locali și simpatizanții PSD, pentru a prezenta situația actuală și a colecta opinii privind direcția partidului: „Le voi spune cum stăm, unde stăm, unde suntem și vom decide împreună drumul pe care vom porni”.

El a mai spus că procesul decizional va respecta opinia membrilor partidului: „Nu pot să anticipez ce vor decide cei 5.000 de colegi ai mei, dar dorim să clarificăm rapid lucrurile și să ajungem la o guvernare mai bună pentru români, dacă este nevoie de o scurtă reconfigurare a coaliţiei”.