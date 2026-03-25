Sorin Grindeanu a anunțat decizia pe care PSD a luat-o în privința unui parteneriat politic cu AUR

Președintele Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat că formațiunea pe care o conduce analizează toate scenariile privind participarea la guvernare, inclusiv retragerea din Executiv, însă a respins categoric orice variantă de colaborare cu AUR sau susținerea unui guvern minoritar.

Declarațiile au fost făcute miercuri seara, într-un interviu acordat la România TV, pe fondul tensiunilor tot mai accentuate din coaliția condusă de premierul Ilie Bolojan.

Liderul PSD a precizat că decizia privind rămânerea sau ieșirea de la guvernare nu va fi una individuală, ci va rezulta dintr-un proces de consultare internă extinsă.

„Evident că e una din soluții, dar o să vedem după ce facem această consultare internă și vom avea acest referendum intern, așa cum am anunțat, în 20 aprilie”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a explicat că partidul va organiza întâlniri în teritoriu, la care vor participa membri și aleși locali, pentru a analiza activitatea guvernamentală și pentru a decide direcția politică.

„E o consultare cât se poate de normală, e internă, este despre noi, despre ce am făcut până acum”, a spus liderul PSD.

Grindeanu a subliniat că analiza performanței guvernamentale va începe chiar cu reprezentanții PSD din Executiv.

„I-am rugat pe miniștrii PSD din Guvern […] să vină, să spună ce-au făcut, ce ar fi putut face mai bine, ce n-au făcut, fiindcă […] această evaluare din perspectiva noastră începe cu noi”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a indicat că această evaluare ar putea avea consecințe inclusiv la nivelul componenței Guvernului.

Sorin Grindeanu a transmis un mesaj ferm în ceea ce privește relația cu AUR, excluzând orice formă de colaborare politică.

„Aici o să fiu transant. […] PSD nu face alianță și nu face majoritate cu AUR. Este exclus”, a declarat liderul PSD.

Acesta a argumentat că partidul a demonstrat deja această poziție în Parlament.

„Dacă am fi vrut să facem acest lucru, credeți-mă că ne era foarte simplu […] și ar fi trecut foarte rapid la anumite amendamente. Și doi, nu vom susține un guvern minoritar”, a spus Sorin Grindeanu.

În același context, Grindeanu a lansat critici indirecte la adresa partenerilor din coaliție, sugerând că semnalele de apropiere de AUR ar proveni din zona Partidul Național Liberal.

„Există majoritate și fără PSD. Am văzut bezelele pe care le-a trimis și prim-ministrul, și anumiți lideri marcanți ai PNL […] către AUR. […] Noi nu decidem pentru PNL, noi nu decidem pentru USR, decidem pentru noi”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a confirmat că partidul este pregătit și pentru scenariul în care actuala coaliție se destramă, iar PSD ar putea intra în opoziție.

„Evident”, a răspuns Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD își asumă rolul de principală forță de opoziție în cazul unei noi majorități parlamentare.

În declarațiile sale, Grindeanu a evitat să formuleze critici directe la adresa partenerilor de coaliție, insistând asupra responsabilității proprii.

„Nu vreau să vorbesc despre USR, despre PNL, despre Bolojan, vreau să vorbim […] despre măsurile pe care le-am luat noi în guvernul ăsta, despre faptul că n-am ajuns să guvernăm bine, și asta se vede”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a confirmat că evaluarea internă ar putea duce inclusiv la remanieri în rândul miniștrilor PSD.

„Evident că da”, a spus liderul social-democrat, întrebat despre posibilitatea unor schimbări în Guvern.

Acesta a subliniat că deciziile vor fi luate în urma consultărilor din partid.

„Evaluarea asta vine ca urmare și a întâlnirilor […] și vom decide cu toți împreună unde e loc de mai bine”, a declarat Sorin Grindeanu.