Sorin Grindeanu: La nivel guvernamental, lucrurile merg într-o direcție greșită. Am văzut bezele trimise de PNL către AUR

Sorin Grindeanu declară că actuala guvernare nu funcționează corect și avertizează asupra direcției economice. Liderul PSD mai spune că a observat, în ultimele 24 de ore, apropieri între PNL și AUR.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la Parlament, că activitatea guvernamentală nu dă rezultatele așteptate și că direcția actuală este una greșită. El a spus că nemulțumirile nu sunt legate de persoana premierului, ci de modul în care este gestionată guvernarea.

“Este clar pentru toată lumea că, la nivel guvernamental, lucrurile nu funcţionează cum trebuie. Şi PSD-ul n-are nimic personal cu Ilie Bolojan. Ilie Bolojan este prim-ministru. Ca prim-ministru, în schimb, lucrurile, aşa cum spuneam mai devreme, la nivel guvernamental, din punctul nostru de vedere, nu funcţionează cum trebuie. Lucrurile ar putea să funcţioneze şi mai bine. Şi asta n-am ascuns”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a amintit că partidul său a atras atenția încă din luna septembrie asupra nevoii unor măsuri de relansare economică.

Liderul PSD a spus că politicile bazate pe reduceri bugetare au efecte negative asupra economiei.

“Am spus încă din septembrie că trebuie să avem măsuri de relansare economică. Am spus că, dacă venim doar cu măsuri din acestea în care tai, tai şi tai, o să intri în recesiune, o să ai reduceri de consum şi iată că avem. O să ai o reducere a producţiei industriale şi am văzut azi dimineaţă că s-a întâmplat lucrul acesta”, a spus Grindeanu.

În opinia sa, aceste evoluții reflectă probleme de management la nivel guvernamental. El a spus că PSD își face și o evaluare internă, dar nu poate ignora direcția actuală.

“Astea arată, dincolo de persoane, un management. Noi, dacă avem avem lucruri de reproşat, care sunt legate de acest management. Asta nu înseamnă că nu ne facem, aşa cum v-am spus de fiecare dată, şi autoevaluare”, a spus liderul PSD.

Grindeanu a insistat că situația nu poate fi trecută cu vederea. “Nu putem să ne facem că nu vedem că lucrurile merg într-o direcţie greşită”, a spus el.

Referindu-se la apelurile la responsabilitate lansate în spațiul public, liderul social-democrat a spus că a observat în ultimele 24 de ore apropieri între reprezentanți ai PNL și AUR.

“Cred că am văzut mai mult de atât. Cel puţin în ultimele 24 de ore am văzut şi bezele trimise de către reprezentanţi ai PNL-ului către AUR. Asta, la diverse declaraţii”, a spus Grindeanu.

El a spus că PSD nu își propune să influențeze agenda altor partide și că se concentrează pe propriile priorități.

“Am spus lucrul ăsta şi luni şi am spus şi înainte de asta, eu nu impun agenda şi PSD-ul nu impune agenda internă nimănui. Noi facem lucrurile pentru noi. Văd că toată lumea are treabă cu PSD-ul”, a spus Gtindeanu.

În final, Grindeanu a reiterat poziția partidului privind eventuale formule de guvernare. “De câte ori trebuie să spun, o să spun lucrul ăsta, ca să fie şi mai clar. PSD nu va susţine niciun guvern minoritar şi PSD nu face majoritate cu AUR. Aştept acelaşi răspuns şi din partea altora”, a spus președintele social-democraților.

El a mai spus că PSD este preocupat de teme economice și sociale, inclusiv discuțiile cu sindicatele și evoluția prețurilor la carburanți, precizând că deciziile partidului sunt luate independent.