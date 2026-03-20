Fenomenul care capătă amploare în România arată efectele negative ale deciziilor luate de Guvernul României 

Fenomenul care capătă amploare în România arată efectele negative ale deciziilor luate de Guvernul României Guvernul României. Sursă foto: gov.ro
România a intrat într-o etapă de contracție a consumului, vânzările din retail scăzând cu 6,5% în ianuarie 2026 față de aceeași lună din 2025, aceasta fiind cea mai mare diminuare de după pandemie, pe fondul scăderii puterii de cumpărare, a declarat, vineri, Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România (ANCMMR).

Scăderea consumului afectează întregul lanț economic

Feliciu Paraschiv a afirmat că scăderea consumului afectează întregul lanț economic, de la producători și procesatori până la distribuitori.

„Intrăm într-o etapă clară de contracţie a consumului. Vânzările din retail şi, când spun retail, trebuie să ne gândim că în spatele retailului este un întreg lanţ. Există distribuitorul, procesatorul şi producătorul. În spatele unui retailer se ascunde întreaga economie sau o mare parte din economia naţională. Vânzările au scăzut în ianuarie 2026 faţă de ianuarie 2025 cu 6,5%. Este cea mai mare scădere de la pandemie încoace”, a spus acesta, la dezbaterea „Ce învăţăm din crize. Economia trece de la dezordinea tarifară la cea energetică”, organizată de CLCC - Coaliţia pentru Libertatea Comerţului şi a Comunicării.

Trendul descendent, vizibil și în primele luni din 2026

Potrivit acestuia, datele anuale confirmă aceeași tendință, chiar dacă cifra de afaceri a înregistrat o creștere marginală.

100.000 de cetățeni riscă să-și piardă cărțile de identitate. MAI face verificări
Ajutoare de până la 1.000 de lei pentru pensionari în 2026. Ce categorii beneficiază și cum se acordă

„Nici 2025 raportat la 2024 nu ne-a bucurat foarte mult, cu toate că datele INS ne arată o creştere de 0,2%. Creşterea aceasta se referă la cifra de afaceri. Dar nu ar trebui să ne lăsăm păcăliţi, pentru că, dacă luăm în calcul o rată a inflaţiei de 7,8% ca medie pe tot anul, observăm o scădere de 7,6% în volume. De fapt, am încasat cu 0,2% mai mult, însă cantităţile vândute sunt cu 7,5-7,6% mai mici”, a explicat Feliciu Paraschiv.

Coș de cumpărături. Sursă foto: Freepik

De asemenea, el a adăugat că trendul descendent continuă şi în primele luni din 2026. „Trendul descendent, din păcate, este continuu şi a continuat şi în februarie. Tendinţa se menţine şi în martie. De regulă, în martie speram într-o înviorare a pieţei, însă de data aceasta nu se întâmplă. Scăderea continuă”, a continuat acesta.

Consumatorii își reduc cheltuielile și aleg produse mai ieftine

În acest context, comportamentul consumatorilor s-a schimbat vizibil.

„Puterea de cumpărare este principalul factor de ajustare. Deşi salariile vor creşte în 2026 cu 5-6%, inflaţia va consuma aproape integral acest avans. În termeni reali, veniturile vor fi cu 4-6% mai mici. Oamenii cumpără mai puţin, aleg variante mai ieftine, amână achiziţiile mari. Am intrat în aşa-numitul proces de down-trading, când cumpărătorii trec de la produse mai scumpe către produse medii sau ieftine, către mărcile proprii ale retailerilor şi caută oferte şi promoţii”, a explicat Feliciu Paraschiv.

Cum și a confecționat Ilie Bolojan imaginea de primar imaculat
Ilie Bolojan, incompatibil cu Bucureștiul
Dan Andronic, amintiri legate de actualul premier

