Un producător ucrainean va face drone pentru SUA, în programul „Drone Dominance”

Un producător ucrainean de drone a obținut un contract important cu Pentagonul în programul „Drone Dominance”, marcând un pas semnificativ în consolidarea cooperării militare între Statele Unite și Ucraina. Acordul va permite companiei să furnizeze tehnologie avansată de drone pentru a îmbunătăți capacitățile de atac aerian ale forțelor americane, informează united24media.com.

Programul „Drone Dominance” este conceput să testeze și să integreze dronele inovatoare în operațiuni militare, oferind astfel un avantaj tactic semnificativ pe câmpul de luptă. Colaborarea cu producătorul ucrainean va contribui la diversificarea surselor de tehnologie și la accelerarea implementării soluțiilor autonome în armata americană.

Mai exact, producătorul ucrainean de tehnologii de apărare a reușit să încheie un contract militar cu Statele Unite. Acordul a venit după ce drona FPV de atac a companiei, destinată operațiunilor de primă linie, s-a clasat pe locul șase în programul extrem de competitiv al programului „Drone Dominance”, organizat de Pentagon.

Modelul F10, produs de marca ucraineană F-Drones și prezentat în competiție de Ukrainian Defense Drones Tech Corporation (UDD), a obținut un punctaj de 72,9 din 100 în prima rundă a selecției, demonstrând performanță și fiabilitate notabile.

Surse apropiate procesului de selecție au declarat pentru Defender Media că Pentagonul a preferat modelul F10 în mare parte datorită eficienței lanțului de aprovizionare implementat de companie.

F-Drones a redus astfel dependența de piețele externe instabile, fabricând o parte considerabilă a componentelor pe plan intern, în Ucraina, și completând restul necesarului prin parteneri europeni de încredere.

După ce în 2024 compania a început producția locală a cadrelor și antenelor din carbon, aceasta și-a extins rapid capacitățile, iar până în 2025 a ajuns să fabrice și controlere de zbor, controlere electronice de viteză, modemuri radio și sisteme de transmisie video proprii.

F10 se numără deja printre cele mai solicitate drone FPV pe frontul ucrainean. În prezent, modelul poate fi achiziționat prin platforma guvernamentală Brave1 la aproximativ 27.000 UAH (611 USD), alături de alte drone populare ale producătorului, precum F7 de șapte inci și seria de interceptori LITAVR.

Includerea producătorilor ucraineni în programul „Dominanța Dronelor” derulat de Pentagon deschide o etapă nouă în modul în care Statele Unite își concep achizițiile din domeniul apărării. În contextul în care Departamentul Apărării încearcă să își modernizeze rapid flotele de sisteme fără pilot folosind tehnologii deja verificate în luptă, atenția se îndreaptă tot mai mult către inovatorii din Ucraina, ale căror echipamente au fost testate în confruntări de mare intensitate.

O analiză recentă arată că Ucraina a ajuns să fie considerată un actor major pe scena globală a tehnologiilor de apărare. Industria locală și-a extins capacitățile de producție până la nivelul a milioane de unități și a reușit, în același timp, să reducă semnificativ dependența de componente provenite din China.

Prin acorduri de achiziție pentru platforme de atac compacte și eficiente, precum quadcopterul F10 (ridicat și propulsat de patru rotoare), Pentagonul urmărește să introducă rapid în dotare mii de drone cu costuri reduse. În paralel, strategia vizează și consolidarea unor lanțuri de aprovizionare sigure în rândul statelor aliate.