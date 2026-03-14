Washingtonul mobilizează noi forțe în Orientul Mijlociu. Trupe de pușcași și nave militare, trimise în regiune. Live text

Armata SUA pregătește o consolidare a prezenței militare în Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor crescute din regiune. Jurnaliștii americani au scris că noi trupe ale United States Marine Corps și mai multe nave militare se îndreaptă către zonă, în timp ce conflictul cu Iran se apropie de două săptămâni de la declanșare, pe 28 februarie, relatează AFP.

Potrivit informațiilor publicate de The New York Times, aproximativ 2.500 de pușcași marini americani și alte trei nave au pornit deja spre Orientul Mijlociu. În același timp, The Wall Street Journal citează oficiali americani care afirmă că nava de asalt amfibie USS Tripoli, staționată în mod normal în Japonia, se îndreaptă și ea către regiune împreună cu unitățile de pușcași marini aflate la bord.

Conform relatărilor difuzate de CNN, Statele Unite au trimis și o unitate expediționară de pușcași marini, structură militară care numără, de regulă, în jur de 2.500 de militari.

Jurnaliștii de la The Wall Street Journal au scris că solicitarea de suplimentare a efectivelor de pușcași marini a venit din partea United States Central Command, structura responsabilă de operațiunile militare americane din Orientul Mijlociu. Propunerea a fost aprobată de șeful United States Department of Defense, Pete Hegseth.

Publicația americană mai arată că în regiune se aflau deja unități ale pușcașilor marini, implicate în sprijinirea operațiunilor militare desfășurate de SUA împotriva Iranului.

Statele Unite și Israel au lansat pe 28 februarie o amplă campanie aeriană împotriva Iranului Autoritățile de la Teheran au răspuns prin lansarea unor valuri de drone și rachete, dar și prin atacuri asupra navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă strategică prin care trece aproximativ o cincime din comerțul global cu țiței.

Vineri, președintele american Donald Trump a declarat că operațiunile militare ale Statelor Unite au afectat grav capacitatea de luptă a Iranului. Liderul de la Casa Albă a afirmat că forțele americane ar fi distrus aproape în totalitate infrastructura militară a Iranului. Potrivit acestuia, marina și aviația iraniană nu ar mai reprezenta în prezent o amenințare semnificativă, în timp ce Washingtonul ar dispune de o superioritate militară covârșitoare în conflictul aflat în desfășurare.

În același timp, Donald Trump a criticat modul în care presa reflectă evoluțiile războiului, susținând că anumite publicații transmit o imagine distorsionată a situației din teren.

„Distrugem complet regimul terorist al Iranului, din punct de vedere militar, economic și în alte moduri, dar dacă citiți ziarul Failing New York Times, veți crede în mod eronat că nu câștigăm.

Marina Iranului a dispărut, forțele aeriene nu mai există, rachetele, dronele și toate celelalte sunt decimate, iar liderii lor au fost șterși de pe fața pământului”, a declarat liderul american.