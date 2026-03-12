International

Legăturile dintre China, Rusia și Iran. Ce au în comun cele trei dictaturi

Jurnalista și istoricul Anne Applebaum a atras atenția asupra modului în care regimurile autoritare contemporane funcționează, în cadrul unui eveniment organizat de Expert Forum pentru prezentarea Raportului anual EFOR 2026.

Anne Applebaum, despre regimurile autoritare

Tema întâlnirii a fost „Democrație și societate civilă în Europa de Est”, iar discuțiile s-au concentrat pe diferențele dintre autocrațiile actuale și blocurile ideologice din perioada Războiului Rece.

Applebaum a explicat că state precum China, Rusia sau Iran nu formează un bloc ideologic unitar. „Nu au neapărat un lider comun și nici interese identice. Nu sunt cu adevărat o alianță și nu se apără automat unele pe altele”, a afirmat ea, subliniind că aceste regimuri colaborează doar atunci când le este convenabil, pentru a-și consolida puterea și controlul asupra societății.

Anne Applebaum

Anne Applebaum/ Sursa foto Captură video

Ce au în comun

Jurnalista a evidențiat câteva caracteristici comune ale autocrațiilor moderne: conducerea centralizată într-o singură persoană sau partid, limitarea opoziției reale, controlul informației și lipsa unui sistem judiciar independent. În astfel de state, legea nu servește principiilor democratice, ci intereselor liderului. „Legea nu guvernează, ci este guvernată de voința liderului”, a explicat Applebaum.

rusia iran

Rusia și Iran. Sursa foto: arhivă EVZ

Un alt aspect important este legătura între puterea politică și bogăția personală a liderilor. Aceștia folosesc structuri financiare complexe, inclusiv companii paravan și paradisuri fiscale, pentru a-și ascunde averile și a le reinvesti strategic.

Applebaum a făcut referire la dezvăluirile „Panama Papers” și „Pandora Papers”, care au arătat cum lideri autoritari și persoane influente din democrații folosesc aceleași mecanisme pentru a-și proteja resursele.

Încearcă să slăbească valorile democratice

Jurnalista a avertizat că aceste autocrații înțeleg atracția valorilor democratice – libertatea de exprimare, separația puterilor și opoziția legitimă – și încearcă să le slăbească sistematic. Referindu-se la războiul din Ucraina, ea a spus că „Rusia a înțeles că trebuie să slăbească ideile și idealismul democrației peste tot”, exemplificând cum regimurile autoritare percep succesul democrațiilor funcționale ca o amenințare.

Applebaum a mai declarat că modelul diviziunilor Războiului Rece nu mai este relevant, deoarece granițele dintre democrații și dictaturi nu mai sunt clare. Tendințele autocratice pot apărea în orice societate, iar dinamica politică se desfășoară astăzi în interiorul fiecărei țări. Întrebarea centrală rămâne: „ce fel de societate vrem să construim”.

