State care nu sunt democrații în practică. Tipuri de regimuri și exemple contemporane

Conceptul de „democrație” este adesea folosit pe scară largă în discursul politic, dar în realitate, doar o parte din statele lumii îndeplinesc criteriile instituționale ale democrațiilor liberale.

Într-o democrație reală trebuie să existe alegeri competitive, separația puterilor, pluralism politic și respect pentru libertățile civile.

Pe baza rapoartelor recunoscute internațional, multe state nu îndeplinesc în practică aceste condiții — deși unele dintre ele își pot include în denumire termeni precum „Republică” sau „Democratică”.

Pentru a înțelege mai bine aceste diferențe, vom analiza datele globale disponibile și câteva exemple de regimuri care nu sunt democrații în practică.

Există mai multe instrumente internaționale de evaluare a nivelului de democrație sau libertate într-un stat:

Freedom in the World de Freedom House este un raport anual care măsoară libertățile politice și civile în 195 țări și 13 teritorii, pe o scară de la „Free” (liber) la „Not Free” (neliber) pe baza condițiilor reale de politică și societate.

Raportul se bazează pe criterii precum procesul electoral, pluralismul, libertatea de exprimare și drepturile de asociere.

Democracy Index publicat de Economist Intelligence Unit (EIU) clasifică țările în full democracies, flawed democracies, hybrid regimes și authoritarian regimes, pe baza a 60 de indicatori ce includ pluralismul electoral, libertățile civile, funcționarea guvernării și cultura politică.

Conform Democracy Index 2024, există 60 de state clasificate ca „authoritarian regimes”, ceea ce înseamnă că pluralismul politic este lipsit sau sever limitat și libertățile cetățenești sunt practic inexistente.

Republica Populară Chineză este unul dintre cele mai puternice exemple de stat cu sistem autoritar care nu funcționează ca o democrație.

Raportul Freedom in the World 2025 califică China drept „Not Free”, adică „neliber”, cu scoruri foarte scăzute pentru drepturile politice și libertățile civile.

Partidul Comunist Chinez (PCC) deține controlul asupra statului și societății fără opoziție politică reală.

Motivele pentru care China nu este o democrație:

Partidul unic controlează toate instituțiile fundamentale și nu există competiție electorală deschisă la nivel național.

Controlul media și al internetului este strict, cu cenzură amplă și reprimare a criticilor publice. Supravegherea și restricțiile civililor împiedică libertățile de exprimare și asociere

Aceste mecanisme fac din China un regim autoritar stabil, dar nu o democrație funcțională în sensul standardelor occidentale sau internaționale.

Regatul Arabiei Saudite este un exemplu clar de regim non-democratic bazat pe monarhie absolută. Conform evaluărilor Freedom House, Arabia Saudită este clasificat ca „Not Free” cu un scor total extrem de scăzut.

Caracteristici principale:

Nu există alegeri naționale competitive pentru funcțiile executive sau legislative.

Libertățile civile și politice sunt puternic restricționate, iar criticii regimului pot fi sancționați.

Diferențele de gen și discriminarea religioasă sunt integrate în codul social și legal.

În practică, puterea este concentrată în familia regală și în structurile ne-alese, iar populația nu are capacitatea reală de a influența deciziile majore prin mijloace democratice.

Republica Populară Democrată Coreeană (Coreea de Nord) este adesea citată în rapoartele democratice ca cel mai autoritar stat de pe planetă.

Pe scară globală, țări precum Coreea de Nord sunt incluse în lista celor mai severe regimuri ne-democratice, adesea cu scoruri de 0 pentru libertățile civile și politice în Democracy Index.

De ce nu este Coreea de Nord o democrație:

Sistemul este dominat de un partid unic și conducere familială, fără opoziție reală și fără alegeri competitive.

Libertățile civile, inclusiv libertatea de exprimare, sunt complet suprimată și controlată de stat.

Media și comunicarea sunt monopolizate de stat.

În practică, Coreea de Nord funcționează ca un regim totalitar în care cetățenii nu pot influența guvernarea prin mijloace democratice.

Republica Islamică Iran oferă o altă formă de regim ne-democratic, combinând elemente formale de alegeri cu controlul religios strict.

Iran apare în rapoartele internaționale ca un stat „Not Free” sau puternic autoritar datorită structurii sale de putere, în care un lider religios suprem și organisme precum Consiliul Gardienilor controlează cine poate candida și ce politici pot fi promovate.

De ce nu este o democrație:

Alegerile există, dar candidaturile sunt rigide și controlate — candidații critici sistemului sunt excluși.

Puterea supremă aparține unui lider religios ne-ales direct de populație.

Libertățile de exprimare și de asociere sunt restricționate sever.

Astfel, deși include alegeri prezidențiale și legislative, mecanismele de control clerical subminează pluralismul real.

Alte exemple de regimuri nerecunoscute ca democrații de standardele internaționale includ Cuba, unde Partidul Comunist este singurul partid legal. În Democracy Index, Cuba este clasată ca regim autoritar, similar altor state fără pluralism real.

În general, statele clasificate ca „authoritarian regimes” în Democracy Index nu oferă condițiile necesare pentru existența democrației reale — pluralismul politic este absent sau sever limitat, iar procesul electoral este formal sau controlat.

Datele globale sugerează că o proporție semnificativă a statelor lumii nu sunt democrații în practică. Potrivit Democracy Index 2024:

Doar aproximativ 45% din populația lumii trăiește într-o formă de democrație (full sau flawed democracies).

Aproximativ 39% trăiesc sub regimuri autoritare.

Această realitate evidențiază că multe state funcționează fără pluralism politic real, drepturi fundamentale sau mecanisme cu adevărat competitive de guvernare, chiar dacă denumirea oficială a unei țări poate include termeni precum „Republică democratică” sau „Stat popular”.

Democrația nu este ceva ce poate fi evaluat doar după numele oficial al unui stat sau după existența formală a unor alegeri.

Criteriile reale de democrație implică pluralism politic, libertăți personale și instituții independente, iar multe țări importante din lume, de la China la Arabia Saudită, Coreea de Nord, Iran sau Cuba, nu îndeplinesc aceste condiții.

Evaluările internaționale, precum Freedom in the World sau Democracy Index, oferă o imagine clară a acestor realități, ajutând cercetătorii și publicul să distingă între democrații autentice și regimuri care poartă acest nume doar formal.