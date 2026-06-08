Italia are un nou actor politic de dreapta radicală. Roberto Vannacci, fost general al armatei italiene și europarlamentar, își lansează oficial în acest weekend noul partid Futuro Nazionale. Formațiunea, cu mesaj anti-UE și poziții favorabile Rusiei, câștigă rapid susținători și ar putea influența echilibrul politic din Italia înaintea alegerilor care ar urma să aibă loc anul viitor, complicând calculele premierului Giorgia Meloni.

Fostul general Roberto Vannacci a devenit o nouă provocare pentru premierul italian Giorgia Meloni, după ce și-a construit într-un timp scurt propria formațiune politică, Futuro Nazionale. La numai patru luni după despărțirea de Liga, partid aflat în coaliția de guvernare, Vannacci a declarat că noua mișcare a atras aproape 100.000 de membri cotizanți.

Formațiunea este creditată în prezent cu aproximativ 4% în sondaje, iar trendul este unul ascendent. Chiar dacă procentul pare redus, într-o competiție electorală echilibrată ar putea avea un rol decisiv în stabilirea viitoarei majorități și în șansele lui Meloni de a obține un nou mandat de premier.

Partidul va fi lansat oficial în acest weekend și se prezintă drept o alternativă naționalistă fără compromisuri. În același timp, Vannacci îi acuză pe liderii actualei drepte că și-au moderat excesiv pozițiile.

„Noi reprezentăm acea dreaptă care nu s-a estompat, nu ezită şi nu se teme", a declarat Vannacci unui grup de reporteri străini la începutul acestui an, după ce a părăsit Liga, condusă de viceprim-ministrul Matteo Salvini. „Multe poziţii adoptate în ultimii trei ani de acest guvern au dezvăluit o dreaptă temătoare", a spus el, susţinând că Meloni a fost slabă în faţa Bruxelles-ului, nu a reuşit să combată criminalitatea şi nu şi-a respectat promisiunile de a repatria imigranţii.

În vârstă de 57 de ani, Vannacci și-a construit notorietatea în urmă cu trei ani, odată cu publicarea unei cărți în care promova valorile tradiționale italiene și critica minoritățile sexuale, imigrația și feminismul. Volumul a generat controverse puternice. Ministrul Apărării, Guido Crosetto, a declarat că lucrarea afectează imaginea armatei italiene, iar Vannacci, care fusese atașat militar al Italiei în Rusia între 2020 și 2022, a fost suspendat din serviciul activ.

Ulterior, Matteo Salvini l-a cooptat în Liga și i-a oferit o platformă politică importantă. Vannacci a câștigat un mandat în Parlamentul European în 2024, iar succesul electoral i-a permis să își consolideze propria bază de susținători înainte de a porni pe cont propriu. Sofia Ventura, profesoară de științe politice la Universitatea din Bologna, consideră că strategia lui Salvini s-a întors împotriva liderului Ligii.

„Salvini spera să profite de popularitatea lui Vannacci, dar acest lucru s-a întors împotriva lui în mod groaznic", a declarat Sofia Ventura, profesoară de ştiinţe politice la Universitatea din Bologna. „Salvini va trebui acum să adopte poziţii mai radicale pentru a evita să fie depăşit. Aceasta este o problemă pentru Meloni, care s-ar putea simţi, de asemenea, obligată să urmeze aceeaşi cale", explică profesoara.

Potrivit unui sondaj SWG publicat vineri, Futuro Nazionale este cotat la 4,6%, apropiindu-se de Liga, care are 5,8%.

Până în prezent, niciun partid din coaliția de guvernare nu a propus oficial o colaborare cu Vannacci. În Parlamentul European, acesta s-a asociat cu formațiuni precum AfD din Germania, partid izolat de principalele familii politice europene.

O eventuală apropiere ar crea dificultăți mai ales pentru Forza Italia, partidul condus de ministrul de externe Antonio Tajani.

„Nu vorbesc cu Vannacci”, a declarat Tajani pentru Reuters, fără a exclude însă un contact înaintea alegerilor preconizate în următoarele 18 luni.

La rândul său, liderul Futuro Nazionale susține că aparține taberei de dreapta, dar afirmă că nu este dispus să facă concesii pentru a ajunge la un acord politic.

Acesta este termenul folosit de Vannacci pentru a descrie principiul de la care spune că nu va abdica în negocierile politice.

Noua formațiune începe deja să atragă membri din partidele aflate la guvernare. Potrivit informațiilor prezentate, opt parlamentari proveniți din coaliția lui Meloni s-au alăturat proiectului politic al fostului general. Discursul său combină poziții ferme împotriva Uniunii Europene cu rezerve față de sprijinul acordat Ucrainei de statele occidentale.

„În opinia mea, sprijinul necondiţionat în termeni de arme şi bani pentru Ucraina nu este bun pentru Europa", a spus el.

Deocamdată, succesul partidului rămâne strâns legat de popularitatea fondatorului său. Pentru a deveni o forță politică stabilă, Futuro Nazionale va avea nevoie de o structură mai extinsă și de o echipă politică solidă. Deputatul Ligii Alberto Bagnai consideră că Vannacci va ajunge, la un moment dat, în fața aceleiași alegeri cu care se confruntă multe formațiuni noi.