Organizatorii comemorării din Hong Kong a masacrului din Piața Tiananmen, puși sub acuzare de autoritățile comuniste de la Beijing

Procesul intentat de dictatura comunistă de la Beijing împotriva a doi activiști pro-democrație din Hong Kong a început joi, aceștia fiind acuzați de subminarea puterii statului pentru organizarea unor evenimente de comemorare a represiunii din Piața Tiananmen. Dosarul este judecat în baza legii securității naționale impuse de regimul de la Beijing, un act normativ care a redus drastic spațiul de exprimare a opoziției în oraș, potrivit ABC News.

Cei doi inculpați sunt foști lideri ai unui grup pro-democrație care, timp de mai multe decenii, a organizat anual o veghe în memoria victimelor represiunii sângeroase din 1989. Un al treilea co-inculpat este așteptat să pledeze vinovat la audierea de joi. Observatorii consideră că dispariția singurei comemorări publice de amploare a evenimentelor din 1989 de pe teritoriul Chinei reflectă erodarea libertăților civile de tip occidental, pe care Beijingul promisese să le păstreze timp de 50 de ani după revenirea Hong Kongului sub control chinez, în 1997.

Autoritățile au transmis că acțiunile forțelor de ordine s-au bazat pe probe și au fost desfășurate strict în conformitate cu legea.

Chow Hang-tung, Lee Cheuk-yan și Albert Ho, foști lideri ai Alianței din Hong Kong pentru Susținerea Mișcărilor Patriotice și Democratice din China, au fost inculpați în septembrie 2021 pentru instigare la subminarea puterii statului. Legea a fost impusă de Beijing după protestele antiguvernamentale de amploare din 2019. La câteva săptămâni după inculpare, alianța a votat dizolvarea.

Protestele pro-democrație din Piața Tiananmen, conduse de studenți în 1989, au reprezentat una dintre cele mai mari provocări la adresa dominației Partidului Comunist Chinez. Ele s-au încheiat după intervenția armatei, când tancurile au intrat în Beijing, iar trupele au deschis focul, ucigând sute, posibil mii de persoane.

Deși reprimarea a rămas un subiect tabu în China continentală, alianța a organizat timp de aproximativ 30 de ani priveghiuri anuale în Hong Kong. Acestea atrăgeau zeci de mii de oameni care comemorau victimele într-o mare de lumânări, până când autoritățile au interzis adunările în timpul pandemiei de COVID-19.

„Era un grup care urmărea să obțină dreptate”, a declarat pentru Associated Press, la începutul lunii ianuarie, Tang Ngok-kwan, fost membru al alianței. Tang, care a fost inculpat alături de Chow într-un alt dosar, a spus că a resimțit o povară morală legată de acele decese, considerând că sprijinul financiar oferit de oraș mișcării ar fi putut contribui la escaladarea confruntării cu autoritățile.

În anii 2010, o parte dintre tineri au început să evite aceste comemorări, pe fondul ascensiunii curentului localist, considerând că obiectivul alianței — construirea unei Chine democratice — nu mai este relevant pentru Hong Kong. Cu toate acestea, ultimul priveghi organizat în 2019 a atras aproximativ 180.000 de participanți, cu doar câteva zile înainte ca orașul să fie cuprins de proteste care au durat luni întregi.

După pandemie, locul unde aveau loc tradițional comemorările a găzduit un carnaval cu produse și mâncare chinezească, organizat chiar în ziua aniversării represiunii. Mai mulți locuitori care au comemorat evenimentul în apropiere au fost reținuți.

Alianța a fost una dintre zecile de organizații ale societății civile care s-au dizolvat în urma represiunii declanșate după introducerea legii securității naționale. Printre alte figuri afectate se numără magnatul media pro-democrație Jimmy Lai, condamnat în decembrie pentru conspirație în vederea colaborării cu forțe străine și care riscă închisoare pe viață.

Presiunea asupra alianței a crescut semnificativ în 2021, când poliția a deschis o anchetă, susținând că existau motive rezonabile să creadă că organizația acționa ca agent străin. Grupul a respins acuzațiile și a refuzat cooperarea. În septembrie 2021, Chow, Ho și Lee au fost inculpați, iar ulterior, membrii alianței au votat dizolvarea.

Chow, Tang și un alt membru au fost condamnați în 2023 pentru refuzul de a furniza autorităților informații despre grup și au primit pedepse de câte patru luni și jumătate. În martie 2025, însă, cea mai înaltă instanță din Hong Kong a anulat aceste condamnări.

În dosarul actual, Chow, Ho și Lee sunt acuzați că au instigat alte persoane să organizeze, să planifice sau să acționeze prin mijloace ilegale cu scopul de a submina puterea statului, infracțiune pedepsită cu până la 10 ani de închisoare. Procesul este estimat să dureze 75 de zile. În proceduri anterioare, avocatul lui Ho a indicat că acesta intenționează să pledeze vinovat, ceea ce ar putea duce la o reducere a pedepsei.

Chow, care este avocată și se apără singură, a încercat să anuleze actul de inculpare, susținând că acuzațiile nu sunt suficient de precise, însă cererea i-a fost respinsă în noiembrie. Judecătorul Alex Lee a arătat că acuzarea a identificat apelurile alianței de a „pune capăt conducerii unui singur partid” drept un element problematic, urmând ca procurorii să își detalieze argumentele în această săptămână. Tang a declarat că vede procesul drept finalul misiunii grupului. Indiferent de verdict, a spus el, este o ocazie de a-și exprima din nou convingerile. „Este o altă încurajare neașteptată”, a spus el râzând, apoi a adăugat imediat: „Dar prețul este uriaș.”

El a mai spus că i-a vizitat frecvent pe Chow și Lee în detenție și că ambii au slăbit vizibil. Potrivit lui Tang, Lee este mai degrabă resemnat și dorește să-și explice convingerile în fața instanței, în timp ce Chow simte o nevoie puternică de a-și apăra poziția.

Chow a obținut anterior anularea unei condamnări într-un dosar separat, în ciuda faptului că se afla în închisoare. Ea a contestat recent și regulamentele penitenciare care obligă deținutele să poarte pantaloni lungi vara, însă cererea i-a fost respinsă săptămâna trecută.

Într-o postare publicată pe platforma Patreon, la 5 ianuarie, Chow a scris că așteaptă cu nerăbdare o revedere cu prietenii și aliații săi. „Cred în continuare cu tărie că spiritul uman rezistă. Împreună, vom zâmbi până la capăt”, a transmis ea.