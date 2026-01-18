International

Alegeri prezidențiale din Portugalia. Conservatorii lui André Ventura, aproape de o victorie

Alegeri prezidențiale din Portugalia. Conservatorii lui André Ventura, aproape de o victorie
Din cuprinsul articolului

Alegerile prezidențiale din Portugalia prezintă un număr record de 11 candidați, un lider al partidului conservator Chega fiind pregătit pentru o posibilă victorie, potrivit ABC News.

11 milioane de alegători și 11 candidați, în Portugalia

Aproape 11 milioane de persoane sunt eligibile să voteze la alegeri, majoritatea rezultatelor fiind așteptate spre sfârșitul zilei. Câștigătorul îl va înlocui pe președintele Marcelo Rebelo de Sousa, care a îndeplinit limita a două mandate de cinci ani.

Numărul mare de candidați face puțin probabil ca vreunul dintre aceștia să obțină mai mult de 50% din voturi pentru o victorie în primul tur. Acest lucru i-ar lăsa pe cei doi candidați principali să concureze într-un nou tur de scrutin luna viitoare.

Printre favoriți, conform sondajelor de opinie recente, se numără André Ventura, liderul partidului populist Chega (Destul). Creșterea sprijinului public pentru Chega l-a transformat în al doilea cel mai mare partid din parlamentul Portugaliei anul trecut, la doar șase ani de la înființare.

André Ventura se înfruntă cu doi candidați de stânga

Una dintre principalele ținte ale lui Ventura a fost imigrația excesivă. „Portugalia este a noastră”, spune el. În timpul campaniei electorale, Ventura a amplasat panouri publicitare în toată țara pe care scria: „Acesta nu este Bangladesh” și „Imigranții nu ar trebui să fie lăsați să trăiască din asistență socială”.

Alți candidați importanți provin din cele două partide principale ale țării, ambele de stânga, care s-au alternat la putere în ultima jumătate de secol: Luís Marques Mendes din Partidul Social Democrat, aflat în prezent la guvernare, și António José Seguro din Partidul Socialist.

Se așteaptă o provocare puternică din partea contraamiralului în retragere Henrique Gouveia e Melo, care candidează ca independent și a fost aclamat public pentru supravegherea implementării rapide a vaccinurilor COVID-19 în timpul pandemiei. Printre candidați se numără o singură femeie. Portugalia nu a avut niciodată un șef de stat femeie sau de altă etnie.

Andre Ventura

Andre Ventura / sursa foto: wikipedia

Instabilitate politică în Portugalia

În luna mai a anului trecut, Portugalia a organizat al treilea tur al alegerilor generale din ultimii trei ani, în cea mai gravă perioadă de instabilitate politică din ultimele decenii. Stabilizarea situației este o provocare cheie pentru următorul președinte.

O lege care permite eutanasia și sinuciderea asistată medical în Portugalia, aprobată de parlament în 2022, dar care a fost blocată de obiecții constituționale, va ajunge probabil pe masa președintelui spre aprobare.

În Portugalia, președintele este în mare parte o figură de referință, fără putere executivă. În general, șeful statului își propune să se situeze deasupra luptei politice, mediând disputele și dezamorsând tensiunile.

Președintele și puterile sale

Cu toate acestea, președintele este o voce influentă și posedă niște instrumente puternice, putând să respingă legislația din parlament, deși veto-ul poate fi anulat. Șeful statului deține, de asemenea, ceea ce în jargonul politic portughez se numește o „bombă atomică” - puterea de a dizolva parlamentul și de a convoca alegeri anticipate.

Evenimentele politice din Portugalia au o influență redusă asupra direcției generale a Uniunii Europene. Are una dintre cele mai mici economii ale blocului comunitar, iar forțele sale armate sunt de dimensiuni modeste.

Un al doilea tur de scrutin între primii doi clasați ar urma să aibă loc duminică, pe 8 februarie. Acesta ar decide cine va îndeplini un mandat de cinci ani la „palatul roz” al președintelui de pe malul râului din Lisabona.

