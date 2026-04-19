Alegeri parlamentare în Bulgaria, duminica aceasta. Al optulea scrutin în cinci ani

Alegătorii din Bulgaria merg în această duminică la urne pentru a alege un nou parlament într-un nou scrutin anticipat, al optulea din ultimii cinci ani, potrivit presei de la Sofia.

Alegerile de duminică, 19 aprilie, reprezintă o nouă încercare de a rupe o perioadă prelungită de instabilitate politică care a cuprins Bulgaria timp de aproape cinci ani.

Din 2021, țara balcanică cu 6,5 milioane de locuitori s-a confruntat cu parlamente fragmentate, negocieri eșuate de coaliție și diviziuni politice profunde, ceea ce a dus la guverne de scurtă durată și administrații interimare repetate numite de președinție.

Diviziunile privind reforma judiciară, măsurile anticorupție, politica energetică și poziția țării față de războiul Rusiei din Ucraina au adâncit fragmentarea politică.

Votul de duminică va marca al optulea alegeri parlamentare în cinci ani, alegătorii alegând din nou membri ai Adunării Naționale cu 240 de locuri.

Sondaje recente sugerează că noul partid „Bulgaria Progresistă”, condus de fostul președinte Rumen Radev, ar putea deveni cea mai mare forță, deși este puțin probabil să obțină o majoritate absolută.

Radev, fost comandant al forțelor aeriene, s-a poziționat ca o figură anti-sistem concentrată pe combaterea corupției și reducerea influenței oligarhice.

Cu toate acestea, poziția sa mai prudentă privind sprijinul militar acordat Ucrainei și criticile la adresa integrării Bulgariei în zona euro au stârnit îngrijorări în rândul unor analiști occidentali, care îl consideră mai simpatizant cu interesele rusești decât predecesorii săi.

Cea mai recentă criză politică a urmat alegerilor parlamentare din octombrie 2024, care au produs o altă legislatură fragmentată și o prezență la vot scăzută, sub 40%.

Partidul de centru-dreapta GERB, condus de fostul prim-ministru Boyko Borissov, a câștigat cele mai multe locuri, dar nu a reușit să obțină o majoritate, cu cele doar 26% din voturi primite.

Ulterior s-a format un guvern de coaliție cu „Partidul Socialist Bulgar” (BSP) și „Există un Așa Popor” (ITN), sub conducerea prim-ministrului Rosen Jelyazkov.

Cu toate acestea, administrația a fost rapid sub presiune după ce a propus un buget pentru 2026 care includea creșteri de impozite și contribuții sociale mai mari, declanșând proteste în masă.

Demonstranții s-au mobilizat și împotriva corupției, Transparency International clasând Bulgaria printre țările UE cu cea mai mare corupție percepută în sectorul public în 2025, în timp ce datele Eurostat au arătat că a avut cel mai mic PIB pe cap de locuitor din bloc.

Guvernul a retras bugetul, dar tulburările au persistat. Jelyazkov a demisionat în decembrie, invocând „vocea poporului”.

După trei încercări eșuate de a forma un nou guvern, președintele a numit o administrație interimară și a convocat alegeri anticipate, în conformitate cu procedurile constituționale.

Conform unui sondaj de opinie Market Links, cofinanțat de postul de televiziune bTV, se așteaptă ca cinci blocuri politice să intre în parlament.

Se preconizează că „Bulgaria progresistă” a lui Radev va conduce cu aproximativ 38% din voturi, sau aproximativ 109 locuri.

Partidele trebuie să obțină cel puțin 121 de locuri din parlamentul format din 240 de membri pentru a forma un guvern.

Radev, care a fost președinte din 2017 până în ianuarie 2026, a demisionat pentru a forma noul partid și a candida la alegeri. El a militat pentru dezmembrarea rețelelor de corupție politică și economică înrădăcinate.

„Oligarhia este adânc înrădăcinată... Este o [schemă] piramidală care drenează sistematic societatea, asigurându-i în același timp impunitatea prin controlul instituțiilor, partidelor, alegerilor, mass-media și afacerilor”, a declarat el luna trecută la Sofia, potrivit Politico.

„Dacă acest model nu este demontat, orice formă de guvernare ar fi sortită eșecului.”

Unii analiști avertizează că ascensiunea sa ar putea schimba orientarea geopolitică a Bulgariei, în special dacă va forma alianțe cu partide mai mici, care sunt sceptice față de politicile occidentale față de Rusia.

Deși retorica pro-rusă nu a făcut parte din campania sa, ca președinte, el a criticat recent sprijinul acordat Ucrainei de către Bulgaria, precum și adoptarea monedei euro de către țară la 1 ianuarie.

Radev rămâne una dintre puținele figuri politice cu o rată de aprobare pozitivă, iar sondajele sugerează că o parte semnificativă a alegătorilor indeciși ar putea susține în cele din urmă Bulgaria Progresistă.

Se așteaptă ca partidul conservator GERB-UDF să ajungă pe locul doi, cu aproximativ 20% din voturi, urmat de alianța „Continuă Schimbarea - Bulgaria Democrată” (CC-DB), cu aproximativ 13%.

Se preconizează că „Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți” (MRF), cu o bază de sprijin din comunitățile minorităților etnice, va câștiga 7,5%.

Se așteaptă ca „Renașterea”, care a ajuns pe locul trei în ultima rundă de vot, cu aproximativ 13%, să înregistreze o scădere a sprijinului la 5,6%.

Mai multe partide mai mici au obținut în sondaje aproape pragul de 4% necesar pentru a intra în parlament, inclusiv „Velichie”, „Siyanie”, „Moralitate, Unitate și Onoare” (MECh) și „BSP - Stânga Unită”.

Îngrijorările legate de integritatea alegerilor s-au intensificat, de asemenea, înainte de vot. Alegerile din octombrie 2024 au fost parțial anulate de Curtea Constituțională după ce au apărut dovezi de manipulare a voturilor.

Autoritățile spun că au introdus noi garanții, inclusiv o unitate de monitorizare și o linie telefonică directă pentru raportarea încălcărilor.

În ultimele săptămâni, autoritățile au raportat cazuri suspectate de cumpărare de voturi, aproximativ 500 de persoane fiind reținute și bani falși despre care se presupune că sunt destinați achiziționării de voturi fiind confiscați, potrivit presei locale.

Fondul Anticorupție, cu sediul la Sofia, spune că alte nereguli comune includ uzurparea buletinelor de vot și invalidarea voturilor legitime.

Secretarul general interimar al Ministerului de Interne, Georgi Kandev, a declarat că autoritățile urmăresc îndeaproape rețelele de cumpărare de voturi.

„Vom sparge atât cartelurile vechi, cât și pe cele noi - cumpărătorii de voturi vor fi în vizorul ministerului chiar și după alegeri”, a spus el.

Oficialii spun că peste 1.700 de rapoarte privind încălcările alegerilor au fost depuse înainte de votul de duminică - o creștere bruscă față de 418 în 2024, reflectând atât un control sporit, cât și o îngrijorare publică crescândă.

Votarea este programată să aibă loc duminică între orele 7:00 și 20:00, ora locală (04:00-17:00 GMT), cu posibilitatea unei prelungiri de o oră.

Rezultatele sunt așteptate duminică seara și luni.