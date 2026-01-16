Bulgaria, din nou la urne. Criza politică forțează alegeri anticipate

Bulgaria va organiza alegeri parlamentare anticipate, după ce principalele partide politice au refuzat succesiv mandatele de a constitui un nou guvern. Anunțul a fost făcut vineri de președintele Rumen Radev, în contextul unei crize politice prelungite, marcată de proteste și de lipsa unei majorități parlamentare funcționale. Informațiile au fost transmise de Reuters.

Decizia vine după demisia administrației anterioare și după ce toate opțiunile constituționale pentru formarea unui cabinet stabil au fost epuizate, potrivit declarațiilor oficiale.

Actuala situație politică a apărut în urma demisiei guvernului condus de premierul Rosen Zheliazkov, a cărui coaliție a renunțat la guvernare luna trecută.

Demisia a fost precedată de săptămâni de proteste ample, declanșate de nemulțumiri legate de corupție și de un proiect de buget care prevedea majorări de taxe.

Plecarea guvernului a avut loc într-un moment sensibil pentru Bulgaria, înaintea aderării planificate la zona euro, la 1 ianuarie.

Această situație a activat procedura constituțională prin care președintele oferă, pe rând, partidelor parlamentare mandate pentru a încerca formarea unui nou executiv.

În această săptămână, formațiunile GERB-SDS și PP-DB au respins propunerea președintelui Radev de a negocia o coaliție guvernamentală. Vineri, șeful statului a acordat Alianței pentru Drepturi și Libertăți ultima oportunitate de a încerca să formeze un guvern.

Potrivit informațiilor oficiale, alianța a refuzat mandatul, blocând astfel orice posibilitate imediată de constituire a unui cabinet parlamentar. În urma acestui refuz, președintele a confirmat că țara va intra în procedura de organizare a alegerilor anticipate.

„Mergem la alegeri”, a declarat Rumen Radev, conform relatării Reuters.

Alegerile anticipate care urmează vor fi al optulea scrutin organizat în Bulgaria în ultimii patru ani. Repetarea frecventă a alegerilor este rezultatul fragmentării parlamentului, unde niciun partid sau alianță nu deține suficiente mandate pentru a forma o majoritate stabilă.

Cel mai mare partid din parlament a respins, la rândul său, oferta de a forma un nou guvern, invocând imposibilitatea de a obține sprijin parlamentar suficient. Această realitate politică a făcut ca negocierile să se blocheze în mod repetat, fără rezultate concrete.

După refuzul exprimat vineri, președintele Radev este obligat, conform Constituției, să numească un guvern interimar. Cabinetul temporar va avea rolul de a administra țara până la formarea unui nou parlament și de a organiza alegerile anticipate.

Totodată, șeful statului urmează să stabilească data exactă a scrutinului, care va avea loc în lunile următoare. Guvernul interimar va gestiona inclusiv aspecte administrative legate de procesul electoral și de funcționarea instituțiilor publice.

Criza politică prelungită menține Bulgaria într-o stare de tranziție, în așteptarea unui rezultat electoral care să permită formarea unei majorități parlamentare capabile să susțină un guvern stabil.