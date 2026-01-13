Politica

Blocaj politic în Bulgaria: Cel mai mare partid refuză să formeze un nou guvern

Blocaj politic în Bulgaria: Cel mai mare partid refuză să formeze un nou guvernRosen Jeliazkov. Sursă foto: X.com
Cea mai mare formațiune parlamentară din Bulgaria, GERB-SDS, de centru-dreapta, a refuzat luni propunerea președintelui Rumen Radev de a încerca să formeze un nou guvern, ceea ce crește semnificativ probabilitatea unor alegeri anticipate în această țară, cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene și proaspăt adoptant al monedei euro, notează Reuters.

Blocaj politic în Bulgaria

Guvernul de coaliție condus de prim-ministrul Rosen Jeliazkov, susținut de GERB-SDS, și-a dat demisia luna trecută după săptămâni de proteste masive împotriva corupției sistemice și a unui proiect de buget care ar fi crescut anumite taxe, ceea ce a tensionat și mai mult scena politică din Sofia.

Rumen Radev, premierul Bulgariei.

Rumen Radev, premierul Bulgariei. Sursa Foto -Facebook

Conform Constituției bulgare, președintele Radev i-a înmânat oficial luni lui Jeliazkov sarcina de a încerca să formeze o nouă coaliție. Însă liderul GERB-SDS a refuzat imediat, argumentând că nu dispune de sprijin parlamentar suficient pentru a asigura o majoritate stabilă.

Șanse mari să respingă oferta

Este de așteptat ca Radev să acorde următorul mandat celui de-al doilea grup parlamentar ca mărime, reformiștii din PP-DB, pentru a încerca să construiască o coaliție de guvernare.

Bulgaria, euro

Bulgaria, euro / sursa foto: dreamstime.com

Totuși, există șanse mari ca și aceștia să respingă oferta, ceea ce va forța președintele să dizolve parlamentul și să convoace alegeri anticipate. În acest scenariu, Bulgaria ar organiza al optulea scrutin în doar patru ani, subliniind instabilitatea politică cronică a țării.

Bulgaria a reușit să adere la euro

În ciuda incertitudinilor, Bulgaria a reușit să adere la zona euro la 1 ianuarie, conform calendarului stabilit. Totuși, experții avertizează că stabilitatea guvernamentală este esențială pentru ca Sofia să accelereze absorbția fondurilor europene pentru modernizarea infrastructurii și pentru atragerea investițiilor străine, dar și pentru combaterea corupției endemice la nivel de stat.

Coaliția GERB-SDS câștigase alegerile din octombrie 2024, însă a preluat efectiv guvernarea abia în ianuarie 2025, după luni de negocieri complexe, necesitând sprijinul altor partide într-un parlament fragmentat. Această lipsă de majoritate clară continuă să pună presiune pe procesul decizional și pe stabilitatea politică a Bulgariei.

