Congresul Fidesz- Kdnp. Viktor Orban, susținut pentru un nou mandat de premier

Congresul Fidesz- Kdnp, cel mai mare partid din Ungaria, se desfășoară sâmbătă, 10 ianuarie, ocazie cu care formațiunea de la guvernare își va anunța oficial cei 106 candidați pentru alegerile parlamentare și îl va valida pe Viktor Orban drept candidat pentru un nou mandat de premier. Într-o conferință de presă recentă, Orban a afirmat că partidul nu are un alt candidat mai potrivit decât el pentru funcția de premier.

Viktor Orban a declarat, în cadrul unei conferințe de presă internaționale, că partidul Fidesz nu are un alt candidat mai bun decât el.

„Astăzi, consensul în cadrul Fidesz este că nu există nimeni mai bun decât mine. Ei caută, dar încă nu au găsit pe nimeni”, a declarat Orban.

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt programate pentru aprilie 2026, cel mai probabil pe 12 aprilie. Principalul său rival este Peter Magyar, liderul formațiunii TISZA, care înregistrează un avans semnificativ în sondaje, iar liderii europeni anticipează o posibilă schimbare politică în urma scrutinului.

În Ungaria, majoritatea entităților de presă, considerate loiale partidului Fidesz, continuă să sprijine politicile lui Orban, într-un context în care opoziția este fragilă, iar liderul de la guvernare și-a impus oamenii la conducerea principalelor autorități și instituții de stat.

Analistul politic Dániel Deákn a declarat pentru Index că la congresul de sâmbătă nu vor fi luate decizii interne precum alegerea unui vicepreședinte, ci se așteaptă oficializarea lui Orban ca candidat la funcția de prim-ministru și prezentarea celor 106 candidați ai partidelor de guvernământ în circumscripțiile individuale.

Analistul Dániel Deák a precizat că momentul congresului nu este întâmplător: dacă președintele Republicii stabilește data alegerilor parlamentare pentru 12 aprilie, anunțul oficial ar putea fi făcut în câteva zile, similar calendarului din 2022, când János Áder a anunțat scrutinul pe 11 ianuarie.

Analistul a explicat că acest congres pro-guvernamental este extrem de important, întrucăt permite partidului Fidesz să intre în plină campanie electorală și să-și organizeze strategia pentru alegerile parlamentare din 2026.