Tribunalul București a anulat notificarea prin care Primăria Sectorului 1 intenționa să înceteze contractul de salubrizare cu Romprest începând cu 30 iunie 2026. Hotărârea de vineri vine în contextul în care administrația locală anunțase că, de la 1 iulie, serviciile de colectare a deșeurilor urmau să fie preluate de o altă companie, Blue Planet, desemnată ca operator de tranziție.

Conflictul dintre cele două părți s-a accentuat după ce Primăria Sectorului 1 a anunțat, în această săptămână, că intenționează să înlocuiască Romprest cu operatorul Blue Planet.

Reprezentanții administrației locale au argumentat că actualul contract de salubrizare expiră la finalul lunii iunie și că este necesară asigurarea continuității serviciului printr-un nou operator.

Romprest a contestat însă această interpretare și a solicitat instanței anularea notificării prin care primăria a anunțat încetarea contractului.

Potrivit minutei pronunțate de instanță, judecătorii au respins excepțiile invocate în cauză și au admis acțiunea formulată de compania de salubrizare.

„Respinge excepţia lipsei de interes. Respinge excepția inadmisibilităţii excepţiei de nelegalitate. Respinge excepţia de nelegalitate a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 Bucureşti ca neîntemeiată. Admite acţiunea formulată de reclamanta Compania Romprest Service SA în contradictoriu cu Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, Primarul Sectorului 1 al Municipiului București”, se arată în minuta instanței.

Reprezentanții companiei susțin că autoritățile locale au acționat prematur atunci când au anunțat încetarea contractului și desemnarea unui nou operator. Potrivit acestora, nu există o hotărâre definitivă care să stabilească faptul că actualul contract încetează la 30 iunie 2026.

Totodată, compania arată că procedura privind desemnarea unui nou operator se află încă în litigiu, după ce Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a trimis dosarul în instanță. În aceste condiții, susțin reprezentanții Romprest, primăria nu putea semna legal un nou contract până la soluționarea definitivă a cauzei.

Decizia pronunțată de Tribunalul București nu este definitivă. Primăria Sectorului 1 are posibilitatea de a formula recurs în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii.