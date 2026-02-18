Romprest acuză Primăria Sectorului 1 blocarea plăților pentru salubritate: Subfinanțarea este menită să determine reducerea calității prestației

Compania Romprest a lansat un șir de acuzații la adresa administrației locale a Sectorului 1, susținând că Primăria menține deliberat subfinanțarea serviciului public de salubritate și că a reținut „nelegal plățile restante datorate pentru serviciile de salubritate”, în ciuda unor obligații confirmate prin hotărâri judecătorești definitive.

Într-un comunicat, Romprest afirmă că scopul subfinanțării ar fi reducerea calității serviciilor pentru ca autoritatea locală să invoce ulterior presupuse neexecutări ale contractului.

„Subfinanțarea este menită să determine reducerea calității prestației de către Romprest, ca urmare a alocării insuficiente de resurse, și, ulterior, invocarea unor neexecutări ale contractului de către operator, care sunt cauzate în realitate de conduita abuzive a autorității”, arată reprezentanții Romprest.

Potrivit companiei, bugetul alocat salubrității pentru 2025 este sub nivelul din 2019, în timp ce costurile au crescut semnificativ, inclusiv din cauza majorării salariului minim. Restanțele acumulate pentru serviciile prestate între 2020 și prezent depășesc 288 de milioane de lei, la care se adaugă penalități contractuale de peste 100 de milioane de lei.

„Sectorul 1 a inițiat și derulat o campanie continuă de abuzuri (refuzul la plata datoriilor stabilite definitiv de instanța, aplicarea de amenzi abuzive care încalcă mecanismul de verificare a prestațiilor stabilit prin contract, calcularea de penalități contractuale pentru pretinse încălcări de către operator ale unor obligații care nu îi pot fi imputate în mod legal, abrogarea, în mod ilegal, a unor hotărâri de consiliu local intrate în circuitul civil), în scop de intimidare, pentru a slăbi poziția Romprest și a determina acceptarea renunțării de către operator la drepturile sale contractuale si financiare legitime”, explică reprezentanții Romprest.

Conform comunicatului, Romprest a susținut continuarea serviciului din resurse proprii, echivalentul a peste 20 de luni de activitate, pentru a evita întreruperea salubrității, în paralel cu demersuri legale pentru recuperarea sumelor datorate.

Compania avertizează că denunțarea unilaterală a contractului de către Primăria Sectorului 1 ar putea genera daune-interese estimate la 1,12 miliarde de lei, conform clauzelor contractuale.

Romprest subliniază că subfinanțarea serviciului și blocarea plăților afectează direct calitatea colectării deșeurilor și continuitatea activității, ceea ce poate fi resimțit imediat de locuitorii Sectorului 1.

„Când bugetul alocat serviciului scade sub necesar, iar plățile sunt blocate, capacitatea din teren scade, iar efectele se văd direct în stradă”, explică operatorul.

Compania solicită autorității locale plata imediată a tuturor sumelor datorate, respectarea cadrului contractual și administrativ și finanțarea corespunzătoare a serviciului pentru a proteja cetățenii și a preveni escaladarea costurilor suplimentare.

Romprest reafirmă că diminuează prestațiile doar ca ultimă soluție, pentru a asigura continuitatea serviciului, și că orice ajustare a activității este determinată exclusiv de lipsa resurselor alocate și nu de voința operatorului.

Compania subliniază că respectarea legalității și a contractului rămâne prioritară, iar neplata facturilor și subfinanțarea continuă generează atât risc public, cât și presiune financiară asupra bugetului local.