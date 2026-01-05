Primăria Sectorului 1 cheltuie milioane de euro pentru pentru întreținerea locurilor de joacă

Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului din Sectorul 1 a scos la licitație un acord-cadru pentru lucrări de întreținere și reparații la terenurile de sport și locurile de joacă din sector. Documentația arată că valoarea maximă a contractului ar putea urca până la aproape două milioane de euro, fiind vorba despre „umbrela” care va acoperi intervenții realizate în timp, în funcție de necesități.

Achiziția nu este legată de un singur proiect sau de o singură adresă. Prin acest acord-cadru, instituția își rezervă posibilitatea de a solicita lucrări ori de câte ori apar probleme în teren.

În listă sunt incluse terenuri de sport amplasate în incinta a aproximativ 50 de unități de învățământ — de la grădinițe, la școli gimnaziale și licee. În plus, peste 70 de locuri de joacă, situate în parcuri, cartiere sau în curțile grădinițelor, intră în zona de întreținere și reparații.

Practic, administrația își creează un portofoliu de posibile intervenții, la care va apela în funcție de sesizările venite de la cetățeni, gradul de degradare al echipamentelor, urgența situațiilor și fondurile aprobate anual. Valoarea finală nu este fixă: poate varia între aproximativ 1,5 milioane de euro și aproape 2 milioane de euro, conform anunțului de licitație, potrivit buletin.de.

În caietul de sarcini, Direcția de Utilități Publice subliniază că administrația locală are obligații legale privind siguranța, funcționarea și întreținerea acestor spații publice.

Locurile de joacă și terenurile de sport trebuie verificate periodic, iar lucrările pot fi executate doar de operatori autorizați. Degradarea echipamentelor, uzura suprafețelor și sesizările primite de la locuitori sunt menționate drept principalele motive care au dus la inițierea acordului-cadru.

Contractul acoperă atât întreținerea preventivă, cât și intervențiile realizate atunci când apar defecțiuni care pot pune în pericol utilizatorii.

În cazul terenurilor de sport, sunt prevăzute lucrări precum repararea sau înlocuirea gazonului sintetic, reparații la suprafețe din tartan ori cauciuc turnat, refacerea marcajelor, schimbarea porților de fotbal și handbal, reparații la panourile de baschet și la stâlpii aferenți, lucrări la pistele de alergare și intervenții la tribunele mobile. Suprafațele trebuie să respecte standarde internaționale, iar materialele utilizate să fie certificate pentru exterior.

Pentru locurile de joacă, contractul prevede înlocuirea echipamentelor deteriorate, repararea covoarelor de protecție, refacerea gardurilor, lucrări de sudură și protecție anticorozivă, dar și eliminarea elementelor care nu mai respectă normele de siguranță. Toate intervențiile trebuie consemnate prin documente de constatare și fișe de lucrare. După semnarea acordului-cadru, instituția va putea lansa comenzi subsecvente, în limita bugetelor aprobate. Doar aceste comenzi vor genera plățile efective.

În prezent, procedura se află la etapa de depunere a ofertelor, iar termenul-limită stabilit este 13 februarie, ora 15:00.