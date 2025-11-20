HAI România! De ce România este în topul accidentelor de muncă și ce putem schimba | Ionuț Costea – Romnets Group







În acest episod „Picătura de Business”, moderat de Sorin Andreiana, vorbim despre plase – dar nu cele electorale, ci plasele care chiar salvează vieți și bani: plase de pescuit, plase pentru terenuri de sport și plase de siguranță pentru construcții. Invitatul nostru este Ionuț Costea, cofondator și CEO Romnets, o afacere de familie născută la Suhaia, pe malul Dunării, și ajunsă la o cifră de afaceri de 1 milion de euro.