A murit arhitectul Generației de Aur, care a dus naționala pe culmile succesului în SUA '94

Fotbalul din Bulgaria traversează una dintre cele mai triste zile din istoria sa recentă. Dimităr Penev, considerat cel mai mare antrenor bulgar din toate timpurile, a murit la vârsta de 80 de ani. Dispariția sa a fost confirmată oficial de Federația Bulgară de Fotbal, care a precizat că Penev s-a stins din viață după o lungă suferință.

Pentru fotbalul bulgar, numele lui Dimităr Penev este inseparabil de cea mai mare performanță obținută vreodată de echipa națională: locul patru la Cupa Mondială din 1994, competiție în care Bulgaria a uimit lumea fotbalului.

Sub conducerea lui Dimităr Penev, naționala Bulgariei a trăit momentul său de glorie absolută la turneul final din Statele Unite. O echipă construită în jurul unor jucători precum Hristo Stoicikov a ajuns până în finala mică a competiției, după victorii memorabile și un parcurs care a intrat definitiv în istoria fotbalului european.

Performanța din 1994 nu a fost un accident, ci rezultatul unei construcții de durată. Penev a fost omul care a știut să gestioneze o generație talentată, dar dificilă, transformând-o într-o echipă unită, competitivă și respectată pe plan internațional.

Dimităr Penev a avut trei mandate la conducerea echipei naționale a Bulgariei, în perioade diferite: 1989, 1991–1996 și 2007. Cel mai important rămâne, fără îndoială, cel din prima jumătate a anilor ’90, care a culminat cu turneul final din SUA.

În acea perioadă, Bulgaria a reușit nu doar calificarea la Campionatul Mondial, ci și o serie de rezultate care au schimbat percepția internațională asupra fotbalului bulgar. Sub comanda lui Penev, echipa a demonstrat că poate concura de la egal la egal cu marile puteri ale lumii.

Pe lângă activitatea de la echipa națională, Dimităr Penev a avut o carieră solidă și ca antrenor de club. El a pregătit formații importante din Bulgaria, precum CSKA Sofia și Spartak Varna, dar a activat și în afara granițelor țării.

În cariera sa, Penev a antrenat și cluburi precum Al-Nassr și Liaoning, experiențe care i-au consolidat reputația de tehnician respectat la nivel internațional.

Pentru bulgari, Dimităr Penev nu a fost o figură emblematică doar de pe banca tehnică. Ca fotbalist, el a evoluat la doar două cluburi de-a lungul carierei: Lokomotiv Sofia și CSKA Sofia.

La CSKA Sofia, Penev a cunoscut cele mai mari succese, cucerind nu mai puțin de șapte titluri de campion și cinci Cupe ale Bulgariei. Anterior, el obținuse și un titlu de campion cu Lokomotiv, rivală din capitală, performanță care i-a consolidat statutul de jucător de top al generației sale.

După anunțul oficial al decesului, reacțiile din lumea fotbalului bulgar nu au întârziat să apară. Cel mai emoționant mesaj a venit din partea lui Hristo Stoicikov, cel mai mare jucător bulgar din toate timpurile și simbolul generației conduse de Penev.

Stoicikov a transmis un mesaj public, în care a scris exact:

„Uriaș! Cel mai mare! Patriarhul fotbalului nostru! Omul care ne-a adus pe locul patru în lume! Omul care ne-a construit atât ca indivizi, cât și ca sportivi! Odihnește-te în pace, Seniorule! Nu vei fi niciodată uitat.”