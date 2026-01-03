A murit cel mai important selecționer din istoria Bulgariei. A dus naționala în semifinalele Mondialului din 1994

Dimitar Penev, cel mai important selecționer din istoria fotbalului bulgar, a murit, azi, la vârsta de 80 de ani. Este doliu în țara vecină, pentru un om care a scris istorie alături de o echipă formidabilă, ce a ajuns în semifinalele Campionatului Mondial din 1994, găzduit de SUA, până în semifinale.

Și a jucat finala mică, împotriva Suediei, scor 0-4. Apoi, cu Penev pe bancă, naționala Bulgariei a evoluat și la Campionatul European din Anglia - 1996, acolo unde nu a trecut de grupe. Dar a învins România, scor 1-0. A fost generația în care au strălucit Hristo Stoicikov, Emil Kostadinov, Boris Mihailov sau Nasko Sirakov.

Penev a fost și un fotbalist fundamental pentru țara sa.Născut pe 12 iulie 1945, în localitatea Mirovyane, lângă Sofia, Dimitar Penev și-a început cariera de fotbalist la Lokomotiv Sofia, unde a evoluat între 1959 și 1964, bifând 35 de meciuri și un gol. Ulterior, a ajuns la CSKA Sofia, clubul cu care și-a legat definitiv numele și pentru care a jucat până în 1977, adunând 329 de partide și 24 de goluri.

În cariera de jucător, Penev a cucerit de opt ori titlul de campion al Bulgariei: o dată cu Lokomotiv Sofia, în 1964, și de șapte ori cu CSKA, în 1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975 și 1976. De asemenea, a câștigat de cinci ori Cupa Armatei Sovietice alături de CSKA, în 1965, 1969, 1972, 1973 și 1974. Performanțele sale individuale au fost recunoscute prin titlul de Fotbalistul Anului în Bulgaria, obținut în 1967 și 1971.

A jucat de 90 de ori pentru prima reprezentativă bulgară și a marcat de două ori.

Dimitrovgrad, Spartak Varna, CSKA Sofia, Al-Nassr și Al-Ittihad. A fost desemnat oficial antrenorul numărul unu al Bulgariei în secolul XX, a primit Ordinul „Stara Planina”, gradul I, cea mai înaltă distincție a statului bulgar, și a fost declarat cetățean de onoare al Sofiei.