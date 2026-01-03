Social

Ambasada Republicii Moldova din SUA, mutată la o nouă adresă după incendiul din decembrie

Ambasada Republicii Moldova din SUA, mutată la o nouă adresă după incendiul din decembrieSursa foto: Facebook/ Ambasada Republicii Moldova in SUA
Republica Moldova. Activitatea Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii va fi relocată temporar, începând cu data de 5 ianuarie, pentru o perioadă estimată de trei până la cinci luni, ca urmare a incendiului produs la mijlocul lunii decembrie în sediul misiunii diplomatice. Anunțul a fost făcut de Ambasada R. Moldova în SUA, care precizează că măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de reparație.

Pe durata relocării, în caz de necesitate, cetățenii Republicii Moldova din SUA sunt îndemnați să se apropie la adresa temporară:1015 15th Street, NW, etajul 6, Washington, DC 20005.

Potrivit reprezentanților misiunii diplomatice, cheltuielile pentru utilizarea spațiului temporar sunt acoperite de compania de asigurări, iar mutarea este determinată exclusiv de pagubele provocate de incendiul din 15 decembrie, care a afectat sediul Ambasadei. În prezent, în clădirea avariată se desfășoară lucrări de reparație și evaluare a daunelor.

Serviciile consulare, suspendate temporar

Atunci,  Ambasada Republicii Moldova în SUA a informat că serviciile consulare au fost suspendate temporar, până la identificarea și amenajarea unui nou spațiu destinat prestării acestora. Într-un comunicat public, misiunea diplomatică precizează că reluarea activității consulare va fi anunțată ulterior.

„Urmare unui incident, vă informăm despre sistarea temporară a serviciilor consulare în incinta Ambasadei. În scurt timp, vă vom comunica adresa noului local pentru prestarea serviciilor consulare”, se arată în mesajul transmis de instituție.

Date de contact și urgențe consulare

Pentru informații suplimentare, cetățenii sunt îndemnați să contacteze Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii la adresa de e-mail: washington@mfa.gov.md. În cazul urgențelor consulare, este disponibil numărul de telefon: +1 (202) 390 0392.

„Din cauza unei situații excepționale apărute la Ambasadă, suntem nevoiți să anunțăm anularea evenimentului de astăzi dedicat colindelor și împodobirii bradului. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create și vă mulțumim pentru înțelegere”, au precizat reprezentanții misiunii diplomatice.

Autoritățile diplomatice dau asigurări că vor reveni cu informații actualizate, imediat ce condițiile vor permite reluarea activității consulare în regim normal.

