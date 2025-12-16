Social

Incendiu la Ambasada Republicii Moldova din Washington. Serviciile consulare, suspendate temporar

Incendiu la Ambasada Republicii Moldova din Washington. Serviciile consulare, suspendate temporar
Republica Moldova. Stare de alertă la Ambasada Republicii Moldova din Washington, după ce clădirea în care își are sediul misiunea diplomatică a fost cuprinsă de flăcări în după-amiaza zilei de luni. Mai multe echipaje de pompieri au ajuns la fața locului, iar salvatorii au intervenit inclusiv pe acoperișul clădirii, de unde se ridica un fum dens.

Intervenția rapidă a împiedicat extinderea incendiului și producerea unor pagube majore. Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime. În urma incidentului, Ambasada Republicii Moldova a anunțat suspendarea temporară a serviciilor consulare.

„Stimați cetățeni, urmare unui incident, vă informăm despre sistarea temporară a serviciilor consulare în incinta Ambasadei. În scurt timp, vom informa adresa noului local pentru prestarea serviciilor consulare. Din cauza unei situații excepționale apărute la Ambasadă, suntem nevoiți să anunțăm anularea evenimentului de astăzi dedicat colindelor și împodobirii bradului”, se arată în anunțul ambasadei.

SUA

SUA. Sursa foto: dreamstime.com

Reprezentanții misiunii diplomatice au precizat că activitatea consulară nu va avea loc în incinta actualului sediu până la identificarea unui spațiu alternativ. Cetățenii urmează să fie informați, în scurt timp, despre adresa noului local unde vor fi prestate serviciile consulare.

Tot din cauza situației excepționale, a fost anulat evenimentul dedicat inaugurării sărbătorilor de iarnă, programat pentru aceeași zi, care urma să includă colinde și împodobirea bradului de Crăciun.

Primele explicații ale autorităților

Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, a declarat pentru telegraph.md că incendiul ar fi fost provocat, cel mai probabil, de un scurtcircuit. Potrivit acestuia, clădirea Ambasadei este una veche, cu statut de monument arhitectural, iar lucrările de reparație și modernizare sunt complicate și costisitoare.

„Clădirea este foarte veche, un monument arhitectural. A avut loc un scurtcircuit, a izbucnit un incendiu, însă pompierii au intervenit la timp și a fost evitată o situație foarte dificilă, ireparabilă”, a declarat ambasadorul.

Ce urmează pentru cetățeni

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare privind amploarea pagubelor sau durata suspendării serviciilor consulare. Reprezentanții Ambasadei dau asigurări că cetățenii Republicii Moldova din Statele Unite vor fi informați în timp util despre reluarea activității consulare și despre soluțiile alternative pentru acordarea asistenței necesare.

