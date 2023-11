Generația de Aur, meciul de adio: „Sperăm să mai curgă și lacrimi”

Programat pentru 18 mai 2024, meciul de retragere al lui Hagi, Gică Popescu și compania ar trebuie să fie un adevărat recital fotbalistic. Așa cum prima selecționată a României o făcea la Campionatul Mondial de Fotbal din 1994.

Gică Popescu: „La 30 de ani de la Mondialul din ’94, Generaţia de Aur merită un astfel de eveniment”

Fost căpitan la Barcelona, Gică Popescu a ținut să sublineze faptul că grupul format de Anghel Iordănescu în 1994 a adus României cele mai mari performanțe în materie de fotbal.

„La 30 de ani de la Mondialul din ’94, Generaţia de Aur merită un astfel de eveniment. De fapt, publicul merită un astfel de eveniment, să se bucure împreună cu noi la ultima apariţie împreună. Pe 18 mai trebuie să fie o bucurie a oamenilor şi sunt convins că va fi o sărbătoare aşa cum acest grup de jucători merită. Pentru că acest grup denumit Generaţia de Aur a obţinut cele mai importante rezultate la echipa naţională”, a declarat Gică Popescu.

Nu în ultimul rând, Gică Popescu a explicat că va fi pentru ultima oară când membri Generației de Aur vor apărea împreună pe terenul de fotbal. Nu în ultimul rând, fostul căpitan al ”extratereștrilor” l-a invocat și pe Didi Prodan, un alt membru al Generației din 1994 care între timp a decedat la vârsta de 44 de ani.

„Sperăm să mai curgă și lacrimi”

„Sperăm ca pe 18 mai să curgă şi lacrimi pentru că va fi pentru ultima dată când vom apărea împreună pe terenul de fotbal. Didi Prodan o să ne lipsească la acest meci (n.r. – Daniel Prodan, component al Generaţiei de Aur, decedat în 2016, la vârsta de 44 de ani). A fost unul de-ai noştri, el era mereu cu sufletul alături de naţională. Vom juca şi pentru el acel meci”, a mai spus Gică Popescu.

Meciul câștigat de România în fața Argentinei este pentru Gică Popescu cea mai importantă victorie din istoria naționalei de fotbal. Reamintim că selecționata României s-a impus în fața Argentinei la Mondialul din 94, într-un meci în care a jucat și Diego Armando Maradona.

„Cea mai frumoasă amintire de la Mondialul din ’94 este meciul cu Argentina pentru că reprezintă cea mai bună performanţă a echipei naţionale la un turneu final. Pentru că atunci Argentina plecase ca una dintre favorite la câştigarea titlului mondial. Iar victoria cu Argentina cred că rămâne cel mai bun meci din istoria echipei naţionale. Nu ne aşteptam la o asemenea evoluţie, la o asemenea victorie”, a explicat el.

Gică Popescu: „Am realizat că suntem buni şi că putem bate pe oricine”

În opinia ”Baciului” Gică Popescu, Campionatul Mondial din 94 a fost momentul în care membrii Generației de Aur și-au dat seama de valoarea grupului. Drumul României la CM din 1994 s-a terminat odată cu ieșirea neinspirată a goalkeeperului Florin Prunea în partida contra Suediei.

„Pentru mine CM ’94 a fost ca un punct de plecare. Am zis: ‘OK, suntem buni’. Am realizat că suntem buni şi că putem bate pe oricine, am bătut Argentina, Columbia… Deci atunci am realizat că avem valoare. Cred că dacă am fi conştientizat în timpul turneului final acest lucru probabil că rezultatul partidei cu Suedia ar fi fost diferit”, a adăugat fostul internaţional Gică Popescu.

Cea mai mare reușită a Generației de Aur

Biletele pentru meciul de retragere al Generației de Aur au fost puse în vânzare începând cu 25 octombrie. S-au cumpărat peste 10.000 de tichete. Fanii își pot achiziționa biletele de intrare de pe portalul bilete.ro. Tichetele se comercializează cu prețuri între 40 de lei la Peluză și 250 de lei la Tribuna 1 VIP.

Cea mai mare performanță a selecționatei de fotbal a fost sfertul de finală de la Cupa Mondială din SUA 1994. Tricolorii au pierdut la loviturile de pedeapsă cu 4-5 în fața Suediei. Asta după ce în meciul anterior au eliminat vicecampioana mondială Argentina cu 3-2.

Suporterii naționalei îl pot vede pe Gică Popescu și compania pe 18 mai 2024

Meciul de retragere a Generației de Aur a fost programat pentru 18 mai 2024. Tricolorii vor evolua împotriva unei selecționate de staruri ale fotbalului internațional.

Din lotul României vor face parte Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Ilie Dumitrescu, Florin Răducioiu, Ionuţ Lupescu, Bogdan Stelea, Miodrag Belodedici, Marius Lăcătuş şi Florin Prunea. Sunt doar câteva nume care vor îmbrăca pentru ultima oară tricoul naționalei de fotbal. Organizatorii au precizat că printre adversari vor fi nume ca Luis Figo, Rivaldo sau Hristo Stoicikov.