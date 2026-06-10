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Metroul Gara de Nord - Gara Progresul prinde viteză. Ministerul Transporturilor a deblocat proiectul de 3,5 miliarde de euro al Magistralei M4

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Metroul Gara de Nord - Gara Progresul prinde viteză. Ministerul Transporturilor a deblocat proiectul de 3,5 miliarde de euro al Magistralei M4. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Proiectul strategic pentru extinderea rețelei de transport subteran din Capitală trece într-o nouă etapă foarte importantă. Reprezentanții Ministerului Transporturilor au semnat oficial documentația necesară pentru faza de proiectare a Magistralei M4 de metrou. Anunțul a fost făcut public de Primăria Sectorului 4, instituția care coordonează această investiție masivă de infrastructură.

Ministerul Transporturilor a deblocat proiectul de 3,5 miliarde de euro pentru metrou

Decizia oficialilor de la minister a venit la scurt timp după ce administrația locală a tras un semnal de alarmă public cu privire la starea de inactivitate din cadrul instituției guvernamentale. Reprezentanții Primăriei Sectorului 4, care gestionează acest proiect evaluat la o sumă record, au atras atenția că blocajele birocratice riscau să afecteze calendarul extinderii rețelei de metrou pe ruta dintre Gara de Nord și Gara Progresul.

După rezolvarea rapidă a situației, echipa de management a Primăriei Sectorului 4 și-a exprimat „aprecierea pentru reacția promptă a echipei Ministerului Transporturilor, care a înțeles importanța strategică a proiectului și a acționat rapid pentru eliminarea blocajelor administrative”.

Calendarul lucrărilor și finanțarea europeană

Prin parafarea acestor documente administrative, autoritatea contractantă are acum cadrul legal pentru a efectua plățile către companiile care se ocupă de realizarea proiectului tehnic, a studiilor de specialitate și a altor activități specifice acestei etape. Termenul limită pentru finalizarea întregii documentații de proiectare este stabilit pentru luna septembrie a acestui an. Imediat după această bornă, urmează să fie demarate lucrările propriu-zise pe șantier.

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În ciuda tensiunilor inițiale, colaborarea instituțională a revenit pe un făgaș normal. Reprezentanții Primăriei Sectorului 4 au ținut să salute abordarea Ministerului Transporturilor de „a susține investițiile publice orientate către nevoile cetățenilor, dincolo de diferențele de ordin politic”.

 

Metrou

Metrou. Sursă foto: Captură video

O magistrală nouă pentru conectarea Capitalei

Planul de extindere pentru Magistrala M4 este considerat una dintre cele mai mari investiții în infrastructura de transport din București. Obiectivul prevede construcția integrală a 14 stații noi de metrou, care vor asigura o legătură directă și rapidă între zona de nord și cea de sud a orașului.

Întregul proiect are o valoare estimată la aproximativ 3,5 miliarde de euro. Fondurile necesare pentru implementarea acestei magistrale sunt asigurate integral din surse europene nerambursabile, prin intermediul Programului Transport al Uniunii Europene.

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