Proiectul strategic pentru extinderea rețelei de transport subteran din Capitală trece într-o nouă etapă foarte importantă. Reprezentanții Ministerului Transporturilor au semnat oficial documentația necesară pentru faza de proiectare a Magistralei M4 de metrou. Anunțul a fost făcut public de Primăria Sectorului 4, instituția care coordonează această investiție masivă de infrastructură.

Decizia oficialilor de la minister a venit la scurt timp după ce administrația locală a tras un semnal de alarmă public cu privire la starea de inactivitate din cadrul instituției guvernamentale. Reprezentanții Primăriei Sectorului 4, care gestionează acest proiect evaluat la o sumă record, au atras atenția că blocajele birocratice riscau să afecteze calendarul extinderii rețelei de metrou pe ruta dintre Gara de Nord și Gara Progresul.

După rezolvarea rapidă a situației, echipa de management a Primăriei Sectorului 4 și-a exprimat „aprecierea pentru reacția promptă a echipei Ministerului Transporturilor, care a înțeles importanța strategică a proiectului și a acționat rapid pentru eliminarea blocajelor administrative”.

Prin parafarea acestor documente administrative, autoritatea contractantă are acum cadrul legal pentru a efectua plățile către companiile care se ocupă de realizarea proiectului tehnic, a studiilor de specialitate și a altor activități specifice acestei etape. Termenul limită pentru finalizarea întregii documentații de proiectare este stabilit pentru luna septembrie a acestui an. Imediat după această bornă, urmează să fie demarate lucrările propriu-zise pe șantier.

În ciuda tensiunilor inițiale, colaborarea instituțională a revenit pe un făgaș normal. Reprezentanții Primăriei Sectorului 4 au ținut să salute abordarea Ministerului Transporturilor de „a susține investițiile publice orientate către nevoile cetățenilor, dincolo de diferențele de ordin politic”.

Planul de extindere pentru Magistrala M4 este considerat una dintre cele mai mari investiții în infrastructura de transport din București. Obiectivul prevede construcția integrală a 14 stații noi de metrou, care vor asigura o legătură directă și rapidă între zona de nord și cea de sud a orașului.

Întregul proiect are o valoare estimată la aproximativ 3,5 miliarde de euro. Fondurile necesare pentru implementarea acestei magistrale sunt asigurate integral din surse europene nerambursabile, prin intermediul Programului Transport al Uniunii Europene.