Romprest oprește curățenia stradală în Sectorul 1. Operatorul acuză primăria că refuză plata unei datorii de 116 milioane de lei

Romprest anunță suspendarea operațiunilor de salubritate în Sectorul 1, invocând o datorie de peste 116 milioane de lei și acuzații privind anularea unor hotărâri, sancțiuni nejustificate și acte unilaterale impuse de primărie. Conflictul escaladează în contextul disputelor privind ajustarea tarifelor și obligațiile din contractul de salubritate.

Operatorul de salubritate din Sectorul 1, Romprest, a transmis că oprește activitatea de curățenie stradală, afirmând că Primăria Sectorului 1 nu a achitat datorii istorice în valoare de peste 116 milioane de lei. Într-un comunicat amplu, compania invocă o serie de nereguli administrative și contractuale pe care le consideră responsabile pentru blocajul actual.

Potrivit Romprest, datoria reprezintă „facturi de salubritate titluri executorii, confirmate prin hotărâri definitive ale instanțelor”, iar cea mai veche factură ar avea scadența depășită cu 1.875 de zile. Operatorul spune că situația a devenit imposibil de gestionat în lipsa plății acestor sume și că serviciile nu pot continua în condițiile actuale.

Romprest precizează că, pe lângă refuzul de plată, primăria ar fi generat un context ostil printr-o serie de acțiuni considerate abuzive.

Operatorul invocă „încălcarea securității circuitului civil”, acuzând Sectorul 1 că a anulat nelegal o hotărâre de consiliu local după ce aceasta își produsese efectele. Acea hotărâre ar fi stat la baza unor facturi pe care Romprest le-a emis conform contractului, dar care ulterior nu au mai fost achitate.

Compania susține și că primăria a emis sute de notificări și a aplicat „sute de sancțiuni fără bază factuală și contractuală”, o acțiune pe care o descrie ca fiind parte dintr-o „campanie concertată de blocare a activității operatorului”.

Romprest afirmă că sancțiunile, combinate cu neplata facturilor istorice și cu refuzul de a aproba ajustările tarifare solicitate, reprezintă o încercare de a slăbi poziția operatorului în relația contractuală.

O altă categorie de probleme semnalată este „emiterea și impunerea unor acte unilaterale, discreționare”, prin care primăria ar modifica, fără acord, prevederile contractului în vigoare. Romprest spune că aceste acte încalcă Legea 101/2006 privind serviciile de salubrizare și principiile de echilibru contractual.

Ruptura dintre Romprest și Primăria Sectorului 1 a început în octombrie, după ce autoritatea locală a decis să modifice suprafețele care trebuie curățate, intervalele de intervenție și numărul de utilaje de intervenție menținute „în așteptare”. Primăria a redus această capacitate de la 40 de utilaje la 10, afirmând că este nivelul minim impus de lege.

În plus, primăria a cerut Romprest să returneze anumite sume, considerând că ar fi fost plătite în plus ca urmare a unei interpretări eronate a unui indicator furnizat de Institutul Național de Statistică.

Consiliul Local votase în iulie o ajustare a tarifelor, în urma căreia costurile serviciilor operatorului ar fi crescut cu 118,21%. Potrivit primăriei, această ajustare ar fi trebuit să fie de doar 106%, iar diferența ar reprezenta plăți nejustificate.

Decizia Consiliului Local din 31 octombrie de a reintroduce „taxa de așteptare” pentru utilajele de deszăpezire a reprezentat un nou punct de ruptură. Primarul George Tuță a spus că măsura este impusă de normele ANRSC și de legislația în vigoare.

Primăria este dispusă să plătească doar 10 utilaje, despre care afirmă că reprezintă minimul legal. Romprest, însă, menționează că în contract sunt prevăzute 40 de utilaje, necesare pentru acoperirea completă a sectorului în perioadele de iarnă.

Diferența de interpretare între părți s-a transformat într-un nou front al conflictului, amplificând tensiunile existente.