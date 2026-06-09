Șeful autorității anticorupție din Ungaria, trimis în fața justiției

Procurorii din Ungaria au anunțat marți punerea sub acuzare a lui Ferenc Pal Biro, conducătorul Autorității pentru Integritate, instituția creată pentru monitorizarea utilizării fondurilor europene. Acesta este cercetat pentru deturnare de fonduri și alte infracțiuni care, potrivit anchetatorilor, ar fi provocat un prejudiciu de peste 140 de milioane de forinți, potrivit Reuters.

Parchetul susține că presupusele fapte comise de Ferenc Pal Biro au generat pierderi financiare de peste 140 de milioane de forinți, echivalentul a aproximativ 350.000 de euro, pentru Autoritatea pentru Integritate.

Biro conduce instituția înființată la finalul anului 2022, în contextul măsurilor solicitate de Uniunea Europeană pentru consolidarea mecanismelor de combatere a fraudelor și corupției legate de fondurile comunitare. Contactat de Reuters, acesta nu a oferit comentarii după anunțarea noilor acuzații.

Potrivit procurorilor, unul dintre dosarele deschise pe numele lui Biro datează din ianuarie 2025 și vizează presupuse abuzuri privind utilizarea bunurilor instituției. Anchetatorii susțin că acesta ar fi dispus închirierea a două autoturisme de serviciu pentru uz personal, iar unul dintre acestea ar fi fost folosit de soția sa.

La momentul lansării investigației, Ferenc Pal Biro a respins acuzațiile și a susținut că acestea sunt nefondate. Procurorii îl mai acuză că a încheiat trei contracte cu o firmă de consultanță din Bruxelles, în valoare totală de peste 100 de milioane de forinți. Potrivit anchetatorilor, respectivele contracte nu erau compatibile cu atribuțiile instituției pe care o conducea.

Documentele vizau, printre altele, deschiderea unui sediu și închirierea unor spații la Bruxelles pentru Autoritatea pentru Integritate, deși instituția nu a avut niciodată birouri în capitala Belgiei, susțin procurorii.

Ancheta mai arată că, în cursul anului 2024, Biro ar fi angajat în cadrul instituției un prieten de familie. Procurorii susțin că persoana respectivă nu îndeplinea condițiile necesare pentru ocuparea postului și nu a trecut procedura de verificare de securitate națională, ceea ce a dus ulterior la încetarea contractului de muncă.

Autoritatea pentru Integritate a fost înființată la sfârșitul anului 2022 și funcționează independent de guvernul de la Budapesta.

Instituția a solicitat în repetate rânduri atribuții suplimentare, inclusiv competențe privind perchezițiile, sancțiunile și urmărirea penală, argumentând că nu dispune de suficiente instrumente pentru investigarea faptelor de corupție.

Luna trecută, Comisia Europeană a anunțat deblocarea unor fonduri în valoare de 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria, în urma angajamentelor asumate de guvernul condus de Peter Magyar privind reducerea corupției asociate perioadei în care țara a fost condusă de Viktor Orban.