Numirea unui nou consilier special de către Comisia Europeană a declanșat un val puternic de nemulțumire în rândul legislativului de la Bruxelles. O alianță formată din aproximativ patruzeci de europarlamentari, reprezentând partidele de stânga și mișcările ecologiste, a contestat public decizia executivului comunitar, conform AFP.

Parlamentarii europeni avertizează că această desemnare ascunde un risc major de conflict de interese, având în vedere legăturile strânse ale noului consilier cu unul dintre cei mai mari actori din industria tehnologică globală.

Decizia care a aprins spiritele vizează un raportor special în domeniul tehnologiilor avansate, o mișcare pe care executivul european a încercat deja să o justifice în fața criticilor tot mai intense.

Săptămâna trecută, reprezentanții Comisiei Europene au sărit în apărarea deciziei luate la începutul lunii iunie. Misiunea de consiliere i-a fost încredințată lui Jim Hagemann Snabe, un manager danez cu o vastă experiență în sectorul tehnologic. În prezent, acesta ocupă funcția de președinte al consiliului de supraveghere în cadrul conglomeratului german Siemens și a activat în trecut ca director executiv al gigantului de software SAP.

Conform argumentelor oficiale prezentate de Comisie, acest expert are responsabilitatea de a elabora o analiză complexă privind aplicarea Inteligenței Artificiale în sectorul industrial. Obiectivul final este sprijinirea Uniunii Europene în atingerea țintelor sale strategice din acest domeniu, profitând exclusiv de cunoștințele sale profesionale de top.

Această justificare nu a fost însă suficientă pentru zecile de deputați europeni din grupurile politice S&D, Verzi și Stânga Radicală. Aceștia consideră că desemnarea oficialului reprezintă o vulnerabilitate și cer explicații urgente din partea conducerii Comisiei. Denunțul lor se bazează pe acțiunile recente de lobby desfășurate de compania pe care expertul o reprezintă.

„Siemens este un important grup industrial german cu interese directe în aceste domenii şi a făcut recent presiune împotriva regulilor UE în materie de IA care afectează sectoarele industriale”, au subliniat aceşti europarlamentari, într-o întrebare adresată executivului UE.

În demersul lor oficial, aleșii europeni au solicitat măsuri imediate pentru a demonstra neutralitatea procesului de selecție. Printre cerințele adresate Comisiei se numără publicarea completă a declarației de interese a lui Jim Hagemann Snabe și clarificarea tuturor etapelor care au dus la această numire.

De asemenea, parlamentarii vor să afle ce mecanisme vor fi aplicate pentru a preveni situația "ca un actor industrial să dispună de un acces privilegiat şi să exercite o influenţă necuvenită asupra politicii UE în materie de IA".

Problema de fond nu este legată doar de numele consilierului, ci de modul în care instituțiile de la Bruxelles aleg să colaboreze cu mediul de afaceri privat.

Nemulțumirea este accentuată și de lipsa de consultare publică în procesul de adoptare a unor decizii de o asemenea importanță strategică pentru viitorul tehnologic al Europei. Eurodeputatul italian Brando Benifei, membru marcant al grupului social-democrat, a taxat dur atitudinea executivului european.

„Metoda este aceea pe care o criticăm”, a explicat eurodeputatul italian Brando Benifei, din grupul S&D. El a acuzat o decizie luată la vârf, o apropiere de anumite industrii şi obligaţii de transparenţă tratate ca un obstacol.