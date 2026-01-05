Viktor Orban vede în înlăturarea lui Maduro o schimbare majoră pe piața globală a energiei. Ce câștigă Ungaria

Decizia Statelor Unite de a-l înlătura de la putere pe liderul venezuelean Nicolás Maduro este privită de premierul Ungariei drept un moment de cotitură pentru piața mondială a energiei.

Viktor Orbán susține că această mutare ar putea genera o scădere a presiunilor asupra prețurilor globale la petrol și gaze și ar crea, implicit, un context mai favorabil pentru economii dependente de importuri energetice, precum cea a Ungariei.

Declarațiile au fost făcute luni, într-o conferință de presă cu jurnaliști internaționali, la scurt timp după ce Washingtonul a confirmat capturarea și transferul lui Maduro în Statele Unite, pentru a fi judecat sub acuzații legate de trafic de droguri.

În analiza sa, Viktor Orbán a pus accent pe dimensiunea strict economică și strategică a intervenției americane. Potrivit acestuia, Statele Unite și Venezuela, privite împreună, ar putea ajunge să controleze „40–50% din rezervele mondiale de petrol”.

„Ceea ce consider important pentru Ungaria în acest sens este că, împreună cu Venezuela, Statele Unite, după estimările mele, vor putea controla 40–50% din rezervele mondiale de petrol”, a declarat Orbán.

Premierul ungar a subliniat că o asemenea concentrare a resurselor conferă Washingtonului o capacitate reală de a influența prețurile pe piața globală a energiei, ceea ce ar putea duce la o stabilizare sau chiar la ieftiniri pe termen mediu.

Orbán a mers mai departe, afirmând că noua realitate din Venezuela ar putea crea o „situație energetică globală mai favorabilă” pentru Ungaria. În opinia sa, această evoluție reprezintă „o veste bună”, într-un context în care Budapesta caută soluții pentru a-și asigura securitatea energetică fără a sacrifica stabilitatea economică internă.

„Aceasta este o putere deja capabilă să influențeze în mod semnificativ prețul energiei pe piața mondială”, a spus liderul ungar, referindu-se la poziția combinată a SUA și Venezuelei.

Declarațiile vin în contextul în care Donald Trump a indicat explicit că Statele Unite doresc să participe la exploatarea resurselor petroliere venezuelene, după înlăturarea regimului Maduro.

Poziția exprimată de Viktor Orbán contrastează puternic cu reacția majorității statelor membre ale Uniunii Europene. Duminică, Ungaria a fost singura țară care nu a semnat declarația comună a UE, susținută de ceilalți 26 de membri, prin care se cerea respectarea principiilor dreptului internațional și a voinței poporului venezuelean.

Această decizie a consolidat percepția că Budapesta urmează o linie proprie în politica externă, una în care considerentele economice și energetice primează în fața consensului european.

Contextul politic este esențial pentru a înțelege poziția Ungariei. Viktor Orbán este unul dintre cei mai apropiați aliați europeni ai lui Donald Trump. Potrivit informațiilor citate de Reuters, administrația americană a decis să scutească Ungaria de sancțiunile impuse asupra energiei rusești, o măsură cu impact direct asupra economiei ungare în anul electoral 2026.

Această excepție a permis Budapestei să continue importurile de petrol și gaze din Rusia, în pofida criticilor venite din partea partenerilor europeni și ai NATO.

Deși Budapesta insistă că importurile energetice din Rusia sunt încă necesare, autoritățile ungare au început, în paralel, să își diversifice sursele. Un pas important a fost făcut la finalul anului trecut, când grupul energetic de stat MVM a semnat un acord pe cinci ani cu compania americană Chevron.

Contractul prevede furnizarea a două miliarde de metri cubi de gaz natural lichefiat, o mișcare menită să reducă treptat dependența de livrările rusești și să ofere Ungariei mai multă flexibilitate strategică.