Breaking News. Trump anunță capturarea lui Maduro, după atacuri în Venezuela. Rubio nu anticipează alte acțiuni ale SUA în Venezuela. Live text

Secretarul de Stat al Statelor Unite, Marco Rubio, nu anticipează nicio altă acțiune împotriva Venezuelei în urma capturării lui Nicolás Maduro, a declarat senatorul Republican Mike Lee.

Acesta a confirmat, în urma unei convorbiri telefonice cu Rubio, arestarea lui Maduro, care va fi judecat pentru acuzații penale în SUA.

„El [Rubio] nu anticipează nicio altă acțiune în Venezuela acum, că Maduro se află în custodia SUA”, spune senatorul Lee.

Lee a adăugat că atacurile americane au fost „desfășurate pentru a-i proteja și apăra pe cei care execută mandatul de arestare”.

Anterior, Lee a declarat într-o postare pe X: „Aștept cu nerăbdare să aflu ce, dacă este cazul, ar putea justifica constituțional această acțiune în absența unei declarații de război sau a unei autorizații pentru utilizarea forței militare.”

Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat că guvernul nu știe unde se află președintele Maduro sau Prima Doamnă, Cilia Flores.

Ea a adăugat că guvernul a cerut „dovezi imediate că sunt în viață” pentru amândoi.

Totodată, ministrul Apărării din Venezuela a anunțat o desfășurare imediată a forțelor militare în toată țara.

Vorbind în spaniolă într-o intervenție video, Vladimir Padrino López a cerut un front unit de rezistență în fața „celei mai grave agresiuni” comise vreodată împotriva Venezuelei, adăugând că țara respectă „ordinele lui Maduro” de a desfășura toate forțele armate.

„Ne-au atacat, dar nu ne vor supune”, a mai spus ministrul apărării.

Într-un scurt interviu telefonic acordat publicației The New York Times după anunț, Donald Trump a sărbătorit succesul misiunii de capturare a lui Maduro.

„Multă planificare bună și o mulțime de trupe extraordinare și oameni extraordinari”, a spus el.

„A fost o operațiune strălucită, de fapt”, a adăugat Trump.

Întrebat dacă a solicitat autorizația Congresului pentru operațiune sau ce urmează pentru Venezuela, Donald Trump a declarat că va aborda aceste chestiuni într-o conferință de presă la ora 11:00, la Mar-a-Lago, clubul și reședința sa privată din Palm Beach, Florida.

Anterior, guvernul Venezuelei a acuzat Statele Unite că a efectuat atacuri militare în capitală, Caracas, și în alte părți ale țării, după ce au fost raportate explozii mari la o bază militară din oraș.

Guvernul venezuelean a declarat stare de urgență ca răspuns la atacuri și a declarat că acestea au avut loc în Caracas și în statele Miranda, Aragua și La Guaira, potrivit unui comunicat al ministerului comunicațiilor din Venezuela.

Ministrul Apărării din Venezuela, Vladimir Padrino, a declarat că guvernul adună informații despre morții și răniții rezultați în urma atacului american și a susținut că atacurile ar fi lovit zone civile.

El a adăugat că Venezuela se va „opune” prezenței trupelor străine pe teritoriul său, potrivit BBC.

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost capturat de Forța Delta a armatei americane, au declarat oficialii pentru CBS News.

Delta Force este principala unitate antiteroristă a armatei americane.

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă dimineață, pe Truth Social, că forțele americane l-au capturat pe dictatorul comunist al Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția acestuia, într-o operațiune militară amplă desfășurată de Statele Unite împotriva țării sud-americane.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat și scos din țară împreună cu soția sa. Această operațiune a fost realizată în colaborare cu forțele de ordine din SUA. Detaliile vor urma. Va avea loc o conferință de presă astăzi, la ora 11:00, la Mar-a-Lago. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a scris președintele SUA.

Trump afirmă că cei doi au fost capturați și transportați în afara Venezuelei, după ce Washingtonul a lansat lovituri „de mare amploare” împotriva unor obiective strategice din această țară.

Acuzațiile americane vin într-un context de escaladare a tensiunilor între Washington și Caracas, care durează de luni de zile.

Administrația Trump a explicat anterior că a intensificat presiunea militară și economică asupra regimului Maduro pe motive legate de acuzații privind narcotraficul și corupția, iar noile atacuri sunt prezentate de partea americană ca o extindere a acțiunilor împotriva a ceea ce Trump denumește „amenințări transnaționale”.

Trump a anunțat capturarea lui Maduro și a soției sale după bombardamente aeriene asupra Caracasului și altor puncte cheie din Venezuela, evenimente acompaniate de explozii puternice și de zboruri de avioane militare deasupra capitalei, potrivit relatărilor internaționale. Autoritățile americane vor susține o conferință de presă la Mar-a-Lago pentru a oferi detalii suplimentare despre operațiune.

Statele Unite nu au furnizat deocamdată informații independente verificate despre capturarea efectivă a lui Maduro, iar guvernul venezuelean nu a emis o reacție oficială publică imediată referitoare la aceste afirmații.

În mod tradițional, astfel de declarații sunt extrem de sensibile și pot avea implicații majore pentru securitatea regională și relațiile internaționale.

Guvernul de la Caracas a răspuns în termeni duri la atacurile americane, declarând stare de urgență și chemând susținătorii regimului să se mobilizeze împotriva a ceea ce au numit o „agresiune imperialistă”.

Președintele venezuelean a respins orice acuzație de traficare și corupție și a declarat în repetate rânduri că intervenția americană urmărește în realitate controlul resurselor naturale ale Venezuelei, în special petrolul, principala sursă de venit a țării.

Răspunsul internațional este de asemenea divizat. Unele țări și organizații au cerut rezolvarea situației prin dialog și au criticat escaladarea militară, în timp ce altele au atenționat asupra riscurilor de destabilizare regională și a încălcării suveranității unui stat independent.

Acțiunile din ultimele zile sunt parte a unei campanii mai largi a SUA împotriva ceea ce administrația Trump descrie ca activități ilegale ale lui Maduro și ale susținătorilor săi.

În ultimele luni, Statele Unite și-au intensificat prezența militară în Caraibe, au impus sancțiuni asupra companiilor petroliere și au lansat lovituri asupra unor obiective despre care afirmă că sunt utilizate pentru traficul de droguri și alte activități criminale.