Cabinetul propus de premierul desemnat Eugen Tomac vine cu o viziune radicală pentru sistemul judiciar din România. Programul de guvernare aduce în prim-plan o serie de modificări legislative de amploare, digitalizarea accelerată a instanțelor și măsuri drastice pentru reducerea duratei litigiilor, toate structurate pe două paliere temporale distincte.

Printre prioritățile imediate, stabilite pentru primele 12 până la 18 luni, se numără transformarea digitală a întregului sistem. Executivul își propune implementarea accelerată a noilor tehnologii și a inteligenței artificiale, printr-o strategie națională și un plan de acțiune corelat cu integrarea în cloudul guvernamental.

Această digitalizare nu va viza doar infrastructura internă, ci va schimba complet modul în care cetățenii interacționează cu legea. Programul prevede generalizarea dosarului electronic judiciar și a procedurilor la distanță. Totodată, pentru o transparență totală, Executivul va introduce un tablou lunar public de performanță judiciară: durata dosarelor, posturi vacante, dosare cu risc de prescripție, prejudicii recuperate.

Reforma legislativă reprezintă un alt pilon central al strategiei pe termen scurt. Guvernul își asumă finalizarea pachetului legislativ de reformă, cu respectarea recomandărilor Comisiei de la Veneția și ale Comisiei Europene privind statul de drept.

În plus, modul în care judecătorii și procurorii avansează în carieră va suferi modificări importante, urmărindu-se promovarea meritocratică a magistraților prin îmbunătățirea procedurilor de avansare în funcții superioare, precum și în ceea ce privește cariera magistraților și regulile de organizare judiciară. O noutate absolută o reprezintă și recunoașterea/confirmarea calității de avertizor de integritate pentru magistrați.

Pe componenta de combatere a criminalității, planul premierului desemnat se concentrează pe eficientizarea regulilor de desemnare a procurorilor care anchetează infracțiunile comise de magistrați. De asemenea, se urmărește întărirea poliției judiciare: completarea numărului de polițiști la DIICOT și Parchetul General, definirea/stabilirea unui regim similar aplicabil și polițiștilor judiciari detașați la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Justiție și Casație, precum și un statut special pentru cei detașați.

La nivel european, se dorește implementarea integrală a directivei europene privind anticorupția și efectuarea unei analize a cadrului legislativ existent pentru identificarea și asanarea dispozițiilor legale redundante, contradictorii, neclare sau după caz, imprevizibile și care produc efecte negative, atât din perspectiva conduitei persoanelor fizice și juridice, cât și din perspectiva asigurării predictibilității eforturilor și demersurilor judiciare.

Pentru cetățenii care așteaptă ani de zile o sentință, programul aduce o veste majoră. Se dorește eliminarea procedurii de cameră preliminară, pentru eficientizarea judecății, reducerea duratei proceselor prin decizii de principiu pentru cazurile frecvente, secții comerciale specializate în cele 15 municipii cu curți de apel.

Dincolo de măsurile urgente, programul de guvernare propune și reforme structurale, gândite pe întreaga durată a mandatului sau chiar dincolo de acesta. Un punct de interes este Cartierul pentru Justiție București - proiectul are un istoric de peste un deceniu și finanțare de la Banca Mondială; se relansează credibil, cu un termen-cheie asumat public.

Problema supraaglomerării din penitenciare primește o abordare realistă. Documentul menționează finalizarea penitenciarelor Buzău și Prahova - obiectivele constituie jaloane PNRR și condiție pentru respectarea standardelor CEDO; termenul 2026 este nerealist - funcționalitatea reală este estimată pentru 2027 - 2028, cu execuție onestă.

Nu în ultimul rând, mediul de afaceri va beneficia de o debirocratizare masivă prin apariția unui Codex al societăților comerciale - Codexul reunește legislația privind societățile comerciale, insolvența și falimentul într-un cadru unitar; rezolvă fragmentarea legislativă și răspunde unei cereri vechi a mediului de afaceri.