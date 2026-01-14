Euro aduce un boom pe bursa din Bulgaria. Tranzacțiile au crescut cu aproape 184%

Trecerea Bulgariei la moneda euro, la 1 ianuarie 2026, a avut un impact imediat asupra pieței de capital, unde activitatea de tranzacționare a înregistrat creșteri spectaculoase. Bursa de Valori de la Sofia (BSE) raportează un avans de aproape 184% al volumului tranzacțiilor în ultima săptămână, pe fondul aderării țării la zona euro, potrivit agenției BTA.

Conform datelor comunicate marți de Bursa de Valori de la Sofia, numărul tranzacțiilor a crescut cu 112,79% în ultima săptămână comparativ cu perioada similară a anului trecut. Evoluția vine pe fondul interesului sporit al investitorilor după intrarea Bulgariei în zona euro.

Principalul indice bursier, SOFIX, a debutat în 2026 cu o creștere de 14,41% în prima săptămână de tranzacționare în euro. Indicele a urcat de la 1.156,43 puncte la 1.323,06 puncte, marcând una dintre cele mai puternice evoluții săptămânale din ultimii ani.

O evoluție comparabilă a fost consemnată la un alt moment important din istoria economică a Bulgariei, aderarea la Uniunea Europeană în 2007. Datele de la începutul acelui an arată că, în prima săptămână după intrarea în UE, indicele SOFIX a crescut cu 6,37%, de la 1.224,12 la 1.302,81 puncte. În aceeași perioadă, rulajul bursier a fost mai mare cu 12,24% față de anul precedent, iar numărul tranzacțiilor s-a dublat, semnalând un interes crescut al investitorilor, similar celui observat în prezent.

Directorul BSE, Manyu Moravenov, a subliniat că aderarea la zona euro schimbă poziția Bulgariei pe piața financiară europeană.

„Aderarea la zona euro plasează Bulgaria într-o nouă poziţie pe harta financiară a Europei. Reacţia pieţei, chiar din prima zi de tranzacţionare, este evidentă - SOFIX a crescut cu 3,7% într-o singură zi şi a continuat într-un ritm similar în zilele următoare. Acesta este un semn clar al consolidării încrederii pe termen lung, al îmbunătăţirii infrastructurii pieţei şi al unei conştientizări financiare sporite”, a declarat Moravenov.

Tendința de creștere a volumelor și a indicelui principal se menține și în primele zile ale celei de-a doua săptămâni de tranzacționare în euro. Potrivit BSE, participanții la piață anticipează că adoptarea monedei unice va facilita accesul investitorilor internaționali și va sprijini o integrare mai profundă a pieței de capital bulgare.

În paralel cu evoluțiile de pe bursă, Banca Națională a Bulgariei anunță că 36,3% din leva aflată în circulație a fost deja schimbată, pe fondul accelerării procesului de trecere la euro. Doar în prima zi lucrătoare din 2026, pe 5 ianuarie, cetățenii au convertit aproximativ 3,5 milioane de leva la cursul oficial de 1 euro pentru 1,95583 leva, echivalentul a circa 1,79 milioane de euro, potrivit publicației Novinite.

Banca centrală precizează că cea mai mare parte a monedei naționale rămase în circulație urmează să fie retrasă până la finalul lunii martie. Autoritățile reamintesc populației că schimburile valutare trebuie realizate exclusiv prin bănci comerciale sau prin poșta bulgară, pentru a evita eventualele fraude.

Vladimir Ivanov a declarat că procesul de introducere a monedei euro se desfășoară fără dificultăți, în ciuda temerilor exprimate înainte de 31 decembrie 2025. Acesta a precizat că informările săptămânale ale Centrului de Coordonare vor continua, urmând să ofere date actualizate privind disponibilitatea euro și etapele tranziției.