CSM solicită Executivului deblocarea concursurilor de admitere în magistratură. Deficitul de judecători este de 15%

Consiliul Superior al Magistraturii atrage atenția asupra situației critice din sistemul judiciar și cere Guvernului României intervenții rapide pentru reluarea concursurilor de admitere în magistratură, suspendate pe parcursul anului 2026. Potrivit CSM, deficitul de personal a ajuns la un nivel care afectează serios funcționarea instanțelor și accesul cetățenilor la justiție.

Secția pentru judecători a Consiliul Superior al Magistraturii solicită public Guvernul României să adopte de urgență măsuri pentru deblocarea concursurilor de admitere în magistratură, suspendate în intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie 2026. Potrivit Consiliului, această suspendare este prevăzută de art. XXII alin. (1) – (2) și (4) din Legea nr. 141/2025, însă situații similare au fost tratate diferit în alte domenii esențiale, precum sănătatea sau educația.

„Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) solicită public Guvernului României adoptarea de îndată a măsurilor necesare deblocării concursurilor de admitere în magistratură, suspendate pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2026 potrivit art. XXII alin. (1) - (2) şi (4) din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, astfel cum s-a procedat în alte domenii de activitate, precum domeniul sănătăţii sau educaţiei, realizarea actului de justiţie având o importanţă socială cel puţin egală”, a transmis CSM într-un comunicat de presă.

Conform datelor prezentate de Consiliu, la începutul anului 2026 erau vacante 751 de posturi de judecători dintr-o schemă națională de 5.070, ceea ce echivalează cu un deficit de aproximativ 15%. În acest context, „buna funcţionare a justiţiei în vederea realizării unui act de justiţie de calitate este grav afectată, în detrimentul cetăţenilor”.

CSM subliniază că menținerea blocajului legislativ nu face decât să accentueze lipsa cronică de resurse umane din instanțe.

„Dispoziţiile legale care au blocat organizarea concursurilor de admitere în magistratură nu fac decât să genereze premisele amplificării lipsei cronice de resurse umane la nivelul instanţelor judecătoreşti. Adoptarea imediată a acestor măsuri se impune cu atât mai mult în contextul actual din sistemul judiciar, caracterizat de creşterea exponenţială a volumului de activitate, aspecte ignorate de puterea executivă, deşi Consiliul a semnalat public de mai multe ori situaţia resurselor umane şi a solicitat implementarea de măsuri legislative pentru ocuparea posturilor vacante”, au mai transmis reprezentanții instituției.

Judecătorii avertizează că actualul context, marcat de instabilitate legislativă și atacuri repetate la adresa profesiei, poate duce la noi plecări voluntare din sistem. „În condiţiile actuale, caracterizate de instabilitatea statutului magistratului şi atacuri repetate la adresa corpului profesional din partea celorlalte puteri în stat şi a unor reprezentanţi mass-media, există riscul diminuării în continuare a numărului de judecători prin plecări voluntare din sistemul judiciar”, arată CSM.

Potrivit Consiliului, instanțele din România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește volumul de activitate. În cursul anului 2025, aproximativ 3,6 milioane de dosare au fost înregistrate pe rolul instanțelor, gestionate în condițiile unui deficit de judecători de circa 20% pe tot parcursul anului.

Statisticile interne arată că 49 de judecătorii funcționează în regim de avarie, multe dintre ele având o încărcătură pe judecător peste media națională. În unele instanțe, dintr-o schemă aprobată de 4–5 posturi, sunt efectiv în funcție doar 1–3 judecători, ceea ce afectează semnificativ eficiența actului de justiție și durata procedurilor.

În final, Secția pentru judecători a CSM cere Executivului asumarea unor măsuri legislative concrete pentru acoperirea deficitului de personal. „Pentru buna funcţionare a societăţii româneşti este esenţială eficientizarea activităţii instanţelor de judecată, prin prioritizarea componentei de resurse umane, consecinţele deficitului de personal asupra dreptului constituţional al cetăţenilor de acces la justiţie într-un termen rezonabil fiind directe şi grave”, au transmis judecătorii.