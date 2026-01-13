Fiscul, pus la colț de CEDO. Ar putea urma un val de procese legate de sancțiunile aplicate cetățenilor. Ce pârghii au românii

Eurodeputatul AUR Gheorghe Piperea atrage atenția asupra unei recente hotărâri a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), care ar putea avea efecte semnificative asupra legislației fiscale. Avocatul face trimitere la cazul Ferrieri și Bonassisa din Italia (8 ianuarie 2026), în care CEDO a decis că autoritățile italiene încalcă articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, permițând accesul direct la datele bancare ale contribuabililor fără aprobarea unui judecător și fără ca persoanele vizate să fie notificate.

Potrivit eurodeputatului, această hotărâre scoate la lumină problemele legate de legislația fiscală, în special pe cele ce țin de lipsa limitelor clare și a controlului judiciar independent.

„Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis recent, în cazul Ferrieri și Bonassisa împotriva Italiei (hotărârea din 8 ianuarie 2026), că Italia încalcă articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului prin faptul că permite autorităților fiscale să acceseze direct datele bancare ale contribuabililor (inclusiv informații despre conturi, tranzacții și istoricul operațiunilor) fără autorizație judiciară prealabilă și fără notificarea persoanelor afectate”, a scris eurodeputatul pe Facebook.

Avocatul a explicat că hotărârea europeană privind drepturile omului a constatat că autoritățile italiene încalcă dreptul la viață privată, deoarece legislația nu stabilește limite clare pentru acțiunile discreționare și nu oferă garanții procedurale adecvate, precum controlul judiciar independent sau proporționalitatea măsurilor.

„Curtea a considerat că această practică reprezintă o violare a dreptului la respectarea vieții private, deoarece legislația italiană nu oferă limite clare pentru acțiunile potențial discreționare ale autorităților și nu asigură protecții procedurale adecvate, cum ar fi controlul judiciar independent sau proporționalitatea măsurilor. Hotărârea nu abordează explicit înghețarea sau executarea silită a conturilor bancare de către autoritățile fiscale italiene ca parte a aceleiași violări”, a arătat el.

Deși decizia nu vizează direct înghețarea sau executarea silită a conturilor, în alte cazuri conexe, cum este Italgomme Pneumatici și alții împotriva Italiei (februarie 2025), instanța europeană a sancționat practici similare, inclusiv accesul la sedii de afaceri și sechestrarea de documente, din cauza lipsei garanțiilor împotriva abuzurilor.

Piperea atrage atenția că măsuri precum înghețarea conturilor, responsabilitatea administratorilor sau a asociaților pentru datoriile firmei și obligativitatea de a folosi doar plăți bancare ar putea fi atacate în instanță, fiind considerate neproporționale și neconstituționale.

„Aceste decizii subliniază probleme sistemice în legislația italiană privind puterile autorităților fiscale, care ar putea implica indirect și măsuri coercitive precum înghețarea activelor. Italia a fost obligată să reformeze legislația pentru a asigura conformitatea cu Convenția”, a explicat avocatul.

Eurodeputatul AUR Gheorghe Piperea atrage atenția că, în dreptul României, orice lege sau normă care contravine deciziei CEDO din 8 ianuarie 2026 poate fi suspendată sau eliminată de la aplicare.

El susține că măsurile de austeritate fiscală adoptate anul trecut, considerate excesive, devin astfel vulnerabile în fața acestei hotărâri, iar orice contribuabil afectat de presiunile fiscale poate să conteste acțiunile fiscului în instanță.

„Consecința în dreptul nostru intern: dacă legea sau norma internă contrazice decizia CEDO din 8 ianuarie 2026, vor fi înlăturate de la aplicare. Măsurile de austeritate fiscală de anul trecut, care depășesc cu mult proporționalitatea, devin vulnerabile în fața acestei decizii a CtEDO. Orice contribuabil, victimă a acțiunii constante de strângere a șurubului fiscal, poate ataca în justiție fiscul”, mai spune avocatul.

El menționează, ca exemplu, modificarea procedurii răspunderii solidare fiscale a administratorului, asociatului sau acționarului pentru datoriile societății, care, devenind automată, ar submina principiul răspunderii limitate a asociatului. Astfel de prevederi ar putea fi înlăturate în baza articolului 20, alineatul 2, din Constituție.