Impozitele pe 2026. Românii, sfătuiți să amâne plata câteva săptămâni

Analistul financiar Adrian Negrescu recomandă românilor să mai aștepte câteva săptămâni înainte de a plăti taxele, deoarece lucrurile nu sunt încă puse la punct și platforma Ghiseul.ro nu funcționează.

El a explicat că primăriile nu pot introduce sau corecta datele, iar informațiile afișate în prezent sunt greșite. Majoritatea primăriilor nu au terminat calculele pentru taxele locale, iar datele de pe Ghiseul.ro sau din aplicațiile primăriilor sunt orientative și nu reprezintă sumele efective de plată.

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a declarat că a cerut o cercetare disciplinară la Direcția de Taxe și Impozite Locale, după ce mai mulți locuitori au văzut sume diferite de plată pentru 2026. El a numit situația „o bâlbâială inacceptabilă” și și-a cerut scuze public pentru confuzia creată.Deciziile oficiale privind impozitele se emit pe 31 martie, iar plata integrală până la această dată aduce o reducere de 10%.

Contribuabilii care nu plătesc pot primi somații sau decizii de impunere, iar neachitarea obligațiilor poate duce la executare silită.

Joi dimineață, mulți români care au încercat să acceseze Ghiseul.ro au constatat că site-ul nu se încarcă și afișa mesajul de eroare „HTTP ERROR 500”.

Unii utilizatori nu au putut accesa conturile, iar alții au întâmpinat dificultăți la încărcarea paginii sau la efectuarea plăților online. Până acum, autoritățile nu au oferit nicio explicație oficială pentru aceste probleme.

Noua legislaţie privind impozitele pe clădiri, terenuri şi proprietăţi nu exclude posibilitatea acordării de facilităţi unor categorii de persoane, ci lasă la latitudinea autorităţilor locale, care colectează şi folosesc aceste taxe, posibilitatea de a decide facilităţile acordate „în cazuri ţintite”. Eventualele scutiri sau reduceri nu trebuie să aibă asupra bugetelor locale un impact mai mare de 5% din veniturile colectate la bugetele locale în anul 2025, a anunțat Guvernul.