Evenimentele dramatice din vara anului 1990 continuă să marcheze conștiința publică și scena politică din România, la mai bine de trei decenii. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj pe Facebook, cu ocazia comemorării victimelor represiunii violente din Capitală, subliniind că brutalitatea statului împotriva propriilor cetățeni reprezintă o pată de neșters pe istoria timpurie a democrației autohtone.

Șeful interimar al Executivului a evidențiat faptul că nicio formă de abuz nu poate fi justificată într-un stat de drept, iar memoria celor care au suferit în acele zile negre trebuie păstrată vie pentru ca astfel de episoade să nu se mai repete.

Mesajul oficialului de la Palatul Victoria vine într-un moment în care societatea încă așteaptă concluziile definitive ale justiției cu privire la evenimentele sângeroase de acum 36 de ani. Ilie Bolojan consideră că represiunea mișcărilor de stradă a lăsat răni adânci care nu s-au vindecat nici în prezent.

„În urmă cu 36 de ani, România a trăit unul dintre cele mai dureroase momente ale începutului său democratic. Mineriada din 13-15 iunie 1990 a însemnat violenţă împotriva propriilor cetăţeni. Oameni care îşi exercitau dreptul la opinie şi la protest au fost bătuţi, umiliţi, arestaţi ilegal şi reduşi la tăcere prin forţă. Au existat morţi, răniţi şi traume care au rămas deschise până astăzi”, a transmis Bolojan.

În viziunea premierului interimar, o democrație autentică nu se rezumă doar la simplul exercițiu al votului electoral, ci implică garantarea necondiționată a libertății de exprimare și protejarea demnității umane. Liberalul a atras atenția asupra responsabilității morale pe care autoritățile actuale o au față de noile generații.

„La 36 de ani de la acele evenimente, avem datoria să păstrăm vie memoria victimelor şi să transmitem generaţiilor tinere că statul trebuie să fie întotdeauna de partea cetăţeanului, niciodată împotriva lui.”, spune Ilie Bolojan.

De asemenea, politicianul consideră că acceptarea realității istorice și pedepsirea celor vinovați sunt elemente fundamentale pentru consolidarea parcursului democratic al țării, precizând: „Astăzi ne înclinăm în faţa victimelor Mineriadei. Într-o Românie democratică, violenţa şi represiunea nu pot fi niciodată instrumente ale puterii”.

Cronologia acelor zile evidențiază o intervenție de o brutalitate extremă împotriva manifestanților pașnici adunați în Piața Universității. Convocarea minerilor în București s-a soldat cu un bilanț tragic, care include patru decese confirmate oficial, peste 1.300 de persoane rănite grav și aproximativ 1.200 de cetățeni lipsiți de libertate în mod abuziv și ilegal.

În plan judiciar, Dosarul Mineriadei rămâne una dintre cele mai tergiversate și complexe cauze din istoria magistraturii românești. În primăvara acestui an, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis retrimiterea dosarului către Parchetul General, după ce instanța supremă a admis parțial excepțiile și solicitările formulate de persoanele puse sub acuzare.