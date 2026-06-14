Adrian Veștea: „Nu doresc o ruptură în PNL”. Ce spune despre voturile pentru Guvern

Premierul desemnat Adrian Veștea este convins că va reuși să obțină susținerea necesară în Parlament și că România ar putea avea un nou Guvern până la finalul săptămânii. Acesta a afirmat că nu intenționează să folosească întregul termen constituțional de 10 zile și că va accelera negocierile pentru formarea Executivului.

La câteva ore dupădesemnarea sa pentru funcția de prim-ministru, Adrian Veștea a vorbit despre provocările momentului politic și despre decizia de a accepta mandatul primit. Premierul desemnat a afirmat că, în perioade dificile, responsabilitatea oamenilor politici este să își asume deciziile și să încerce să ofere soluții.

„Sunt lucruri care până la urmă îţi creează o provocare şi cred că suntem obligaţi ca în astfel de momente grele un om politic să fie în măsură să răspundă acelor solicitări, să nu fie un laş, iar eu mi-am asumat acest lucru, indiferent ce ştiu de tot felul de presupuneri, de consecinţe, eu sunt hotărât să merg până la capăt, sunt hotărât şi am toată convingerea că va exista un guvern până la finalul acestei săptămâni, iar în felul acesta cred că cu toţii vom trece într-o nouă etapă”, a declarat Adrian Veștea la Antena 3 CNN.

Acesta a atras atenția și asupra efectelor generate de perioada de interimat prin care trece România de mai multe săptămâni.

„Ne-am săturat de această perioadă de interimat de 40 de zile, vedem cu toţii ce înseamnă din punct de vedere al costurilor economice pe care le avem şi este obligaţia noastră, a celor care facem politică şi care avem curajul să ne asumăm responsabilitatea în astfel de momente grele să scoatem ţara din situaţia în care este”, a adăugat premierul desemnat.

Adrian Veștea a precizat că intenționează să prezinte cât mai rapid echipa guvernamentală și programul de guvernare în fața Parlamentului.

În acest context, el a afirmat că nu va utiliza toate cele 10 zile prevăzute de Constituție pentru solicitarea votului de învestitură.

„Nu voi uza de acest termen, îmi propun cât de repede şi nu cred că este necesar să stăm în dezbateri, în tensiuni în tot felul de modalităţi de a emoţiona pe unii sau pe alţii. Cred că este necesar să fim pragmatici, lucru care de altfel mă şi caracterizează, nu pierd timpul şi îmi doresc de fiecare dată să folosesc eficient fiecare perioadă a zilei şi a vieţii mele”, a precizat premierul desemnat.

Întrebat despre șansele de a obține cele 233 de voturi necesare în Parlament, Adrian Veștea a afirmat că există evaluări care indică posibilitatea formării unei majorități.

Acesta a explicat că discuțiile privind susținerea parlamentară au avut loc înainte de desemnare.

„Există o astfel de evaluare, am avut această discuţie cu doi oameni care au făcut o astfel de valoare, mă refer aici la preşedintele României, domnul Nicuşor Dan şi la Eugen Tomac care îşi făcuse un calcul. Îi lipseau taman voturile care ar trebui să vină din partea PNL”, a mai spus acesta.

În contextul tensiunilor apărute în interiorul PNL după desemnarea sa, Adrian Veștea a susținut că nu urmărește o confruntare cu partidul din care face parte și că nu vede motive pentru o scindare.

Premierul desemnat a declarat că programul pe care intenționează să îl promoveze păstrează direcțiile asumate anterior de liberali.

„Eu nu doresc şi nu cred că va exista nici pe departe vreo ruptură. Cred că trebuie să fie o situaţie asumată, cred că ar trebui să fii mândru ca şi liberal (...), câtă vreme păstrezi acelaşi program de guvernare pe care l-am votat anul trecut pentru guvernul Bolojan”, a explicat Adrian Veştea.

Declarațiile sale vin în contextul în care conducerea PNL urmează să decidă în perioada următoare poziția oficială a partidului față de desemnarea sa pentru funcția de prim-ministru.