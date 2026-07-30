Prognoza meteo, 30 iulie. Atmosfera devine extrem de apăsătoare în mai multe regiuni ale țării, unde temperaturile vor urca considerabil și vor crea un disconfort termic accentuat. În cea mai mare parte a teritoriului, vremea se va menține călduroasă, însă în vest și sud-vest valorile termice vor atinge pragul caniculei.

Regiunile cele mai afectate de valul de căldură vor fi Banat, Crișana și vestul Olteniei. În aceste zone se va înregistra caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, accentuând senzația de sufocare la exterior.

Cerul va rămâne predominant senin pe parcursul întregii zile în majoritatea regiunilor, favorizând creșterea rapidă a temperaturilor încă din primele ore ale dimineții.

Excepția de la vremea complet senină o reprezintă zonele montane. În aceste regiuni, pe parcursul după-amiezii și al serii, se vor strânge norii și vor fi izolat averse slabe, cu cantități de apă cuprinse între 1 și 3 l/mp. Aceste ploi trecătoare vor fi însoțite de descărcări electrice.

Vântul va avea în general o evoluție liniștită, suflând slab și moderat pe tot parcursul intervalului.

Tabloul termic la nivel național arată astfel:

Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat și Crișana.

Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade în Dealurile de Vest.

În zonele din vest și sud-vest, noaptea va fi izolat una tropicală, cu valori ce nu vor coborî sub pragul de 20 de grade. De asemenea, spre dimineață, în zonele depresionare se va forma ceață pe suprafețe restrânse.

În Capitală, regimul termic se menține ridicat. Vremea se va menține călduroasă, cu un cer mai mult senin pe tot parcursul zilei și un vânt care va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă din București se va situa în jurul valorii de 32 de grade, oferind o zi toridă dar fără precipitații, iar minima din timpul nopții va coborî până la valori cuprinse între 15 și 18 grade.