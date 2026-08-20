Noul Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC) introduce, de la 25 august 2026, noi principii privind dezvoltarea localităților, cu accent pe siguranța construcțiilor, spațiile verzi, mobilitate și calitatea infrastructurii urbane.

Ministerul Dezvoltării anunță că reforma urmărește două direcții majore: creșterea siguranței și rezilienței fondului construit și integrarea criteriilor de sustenabilitate în planificarea urbană.

Legea nr. 169/2026 a fost adoptată de Parlament, promulgată prin Decretul nr. 720 din 4 august și publicată în Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2026. Codul intră în vigoare la 15 zile de la publicare, respectiv la 25 august.

Una dintre schimbările evidențiate de Ministerul Dezvoltării este trecerea către o abordare preventivă în ceea ce privește siguranța clădirilor.

Noua reglementare pune accent pe monitorizarea stării construcțiilor, responsabilizarea administratorilor și evaluarea periodică a situației tehnice. Obiectivul este identificarea vulnerabilităților înainte ca acestea să se transforme în riscuri pentru persoanele care folosesc clădirile.

Atenția este îndreptată în special către clădirile destinate serviciilor publice, precum școlile, spitalele și centrele culturale. În cazul acestora, prevenția, mentenanța și evaluarea tehnică ar trebui să aibă un rol mai important în administrarea construcțiilor.

Reforma urmărește astfel ca siguranța unei clădiri să nu fie tratată doar în momentul construirii sau recepției, ci pe parcursul întregului său ciclu de viață.

A doua direcție importantă vizează modul în care sunt planificate și dezvoltate localitățile.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, mobilitatea, infrastructura, protecția mediului și calitatea spațiului urban vor trebui integrate în procesul de planificare. Sunt vizate inclusiv condiții mai bune pentru pietoni și bicicliști, dezvoltarea transportului și protejarea sau extinderea spațiilor verzi.

Aceste elemente ar urma să fie analizate împreună cu infrastructura existentă și cu proiectele planificate, astfel încât extinderea unei zone rezidențiale să fie corelată cu necesitățile comunității.

Noul cadru legislativ schimbă și perspectiva asupra dezvoltării unor zone noi.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, dezvoltarea unui cartier nu ar trebui analizată exclusiv prin numărul și dimensiunea clădirilor care pot fi construite. În evaluare trebuie să intre și accesul la transport, infrastructura, serviciile publice, spațiile publice și verzi, precum și impactul asupra mediului și comunității.

O altă prevedere anunțată în contextul noului Cod este taxa locală de echipare a teritoriului. Instrumentul este destinat corelării dezvoltării imobiliare cu investițiile necesare în infrastructura publică, iar fondurile pot fi utilizate pentru drumuri, utilități, transport public, școli, creșe, infrastructură sanitară și spații verzi.

Implementarea noilor principii va depinde în mare măsură de administrațiile publice locale, care trebuie să își adapteze reglementările și planificarea la cadrul stabilit prin CATUC.

Codul urmărește, în ansamblu, reunirea și actualizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Legea nr. 169/2026 are 584 de articole și înlocuiește, la intrarea sa în vigoare, principalele acte normative care au reglementat până acum domeniul, inclusiv Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Ministerul Dezvoltării susține că noul sistem trebuie să ducă la o planificare în care dezvoltarea imobiliară să fie însoțită de infrastructura și serviciile necesare locuitorilor.

Legea nr. 169/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial la 10 august 2026. Articolul privind intrarea în vigoare stabilește un termen de 15 zile de la publicare, astfel că noul Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor se aplică, în forma generală, începând cu 25 august 2026.

Până la această dată, prevederile vechiului cadru legislativ rămân aplicabile, în limitele dispozițiilor tranzitorii.