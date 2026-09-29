Senatorul PNL Mircea Abrudean a primit marți aviz favorabil pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne, în urma audierii în comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Parlamentului. După audiere, Abrudean a prezentat principalele obiective pe care le-ar avea în cazul preluării mandatului.

Candidatul PNL a spus că nu se aștepta să primească un aviz pozitiv și a descris audierea drept o experiență nouă, chiar dacă a mai ocupat funcții importante în administrație.

„Nu mă aşteptam să primesc un aviz favorabil. M-am prezentat cât de bine am putut. Le-am şi spus colegilor, pentru mine a fost o primă audiere în calitate de ministru desemnat, iar dacă am mai ocupat poziţii de rang de ministru, de secretar general şef al Cancelariei, ele n-au fost trecute prin Parlament”, a declarat Mircea Abrudean.

Printre prioritățile sale se află combaterea violenței domestice, a femicidului și a traficului de droguri. Abrudean a afirmat că aceste domenii ar urma să devină „priorități operaționale”.

El a menționat după audieri că, în primele opt luni ale anului, polițiștii au avut peste 103.000 de intervenții în cazuri de violență domestică, fiind emise aproximativ 14.000 de ordine de protecție provizorie și utilizate 5.300 de sisteme electronice de monitorizare.

Abrudean a spus că cele 44 de omoruri asociate violenței domestice înregistrate în acest an trebuie analizate pentru identificarea situațiilor în care mecanismele de prevenție nu au funcționat.

În ceea ce privește traficul de droguri, el a indicat aproximativ 950 de arestări, 900 de kilograme de droguri confiscate și peste 2.000 de percheziții. Candidatul PNL susține că anchetele trebuie să urmărească în special banii și activele rețelelor de criminalitate organizată.

Un alt obiectiv anunțat este reforma MAI, inclusiv o posibilă integrare a Poliției Române, Poliției de Frontieră și componentei operative într-o singură structură, cu păstrarea specializărilor.

Abrudean a vorbit și despre modernizarea sistemului 112 și dezvoltarea capacităților antidronă ale MAI, inclusiv la frontieră, în porturi și aeroporturi. El a menționat în acest context fondurile SAFE, în valoare de 2,72 miliarde de euro pentru România.