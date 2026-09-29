Complet de divergență pentru Călin Georgescu

Curtea de Apel București a ajuns la un complet de divergență în dosarul în care DIICOT contestă decizia Tribunalului București de respingere a arestării preventive a lui Călin Georgescu.

Cele două judecătoare care au analizat cauza, Violeta-Elena Georgescu-Ashemimry și Cristina Grecu, au susținut soluții diferite, astfel că un al treilea magistrat va intra în complet și va înclina balanța.

Contestația vizează hotărârea din 22 septembrie 2026, când judecătorul Vlad Andriescu de la Tribunalul București a respins solicitarea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a lui Georgescu și a dispus plasarea acestuia sub control judiciar.

Aceeași măsură a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, cercetat în același dosar.

Călin Georgescu fusese ridicat cu o zi înainte, pe 21 septembrie, în cadrul unei operațiuni DIICOT. Anchetatorii au efectuat percheziții la mai multe adrese din București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. După percheziții, Georgescu a fost dus la sediul DIICOT pentru audieri și ulterior reținut.

Procurorii îl cercetează, alături de alte persoane, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost constituită în septembrie 2021 de doi cetățeni români și un cetățean italian și ar fi urmărit obținerea unor sume de bani de la oameni de afaceri cărora le-ar fi fost promis accesul la finanțări externe.

În cazul descris de procurori, o persoană vătămată ar fi fost convinsă că poate obține inițial o finanțare de șase milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții. Ulterior, promisiunea ar fi fost majorată la 15 milioane de euro, fiind solicitată o nouă garanție. Prejudiciul indicat de DIICOT depășește 1,1 milioane de euro.

La percheziții, anchetatorii susțin că au găsit sisteme de bruiaj, dispozitive de stocare, înscrisuri și documente de identitate despre care există suspiciunea că ar fi false.

Decizia privind contestația DIICOT urmează acum să fie tranșată de completul de divergență al Curții de Apel București.