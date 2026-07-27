Uniunea Europeană va introduce, din toamna anului 2026, norma de poluare Euro 7, un nou set de reguli care va schimba cerințele aplicabile automobilelor noi. Pe lângă limitele privind emisiile provenite din evacuare, legislația va include pentru prima dată cerințe referitoare la particulele generate de frâne și anvelope, precum și la performanța bateriilor utilizate de vehiculele electrice. Norma Euro 7 se va aplica etapizat și nu va afecta automobilele aflate deja în circulație.

Noile reguli vor deveni obligatorii din 29 noiembrie 2026 pentru toate modelele noi care vor fi omologate în Uniunea Europeană. Ulterior, din 29 noiembrie 2027, norma Euro 7 se va aplica tuturor autoturismelor noi comercializate în statele membre, indiferent de momentul omologării.

Automobilele deja înmatriculate sau cele aflate deja în circulație nu vor fi vizate de aceste modificări.

Spre deosebire de normele anterioare, Euro 7 nu se limitează la controlul gazelor de eșapament.

Noile cerințe prevăd monitorizarea particulelor rezultate din uzura sistemelor de frânare și a anvelopelor, considerate o sursă importantă de poluare.

Totodată, pentru vehiculele electrice și hibride vor fi introduse cerințe privind durabilitatea bateriilor, care vor trebui să își mențină performanțele pe o perioadă mai îndelungată de utilizare.

Industria auto apreciază că respectarea noilor standarde va necesita tehnologii suplimentare, ceea ce ar putea crește costul de producție al automobilelor cu motoare termice.

Potrivit estimărilor constructorilor, prețul unei mașini noi ar putea crește cu între 500 și 2.000 de euro, în funcție de model și motorizare.

Comisia Europeană consideră însă că impactul asupra prețurilor va fi mai redus, în timp ce reprezentanții industriei avertizează că unele modele de dimensiuni mici și cu preț redus ar putea deveni nerentabile și ar putea fi retrase de pe piață.

Mai mulți constructori auto au început să își reorganizeze gamele de produse și să reducă numărul modelelor cu vânzări reduse, concentrându-se pe platforme comune și pe automobile care pot respecta mai ușor cerințele impuse de norma Euro 7.

Potrivit informațiilor prezentate, producători precum Volkswagen, Ford și Renault au anunțat deja schimbări în această direcție.

Introducerea standardului Euro 7 face parte din strategia Uniunii Europene de reducere a emisiilor generate de transportul rutier, sector responsabil pentru aproximativ o cincime din emisiile de dioxid de carbon (CO₂) la nivelul Uniunii. Norma este considerată ultimul standard major aplicabil motoarelor cu ardere internă înaintea obiectivului european privind comercializarea autoturismelor noi cu emisii de CO₂, prevăzut pentru anul 2035.