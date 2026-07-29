România va intra, începând de joi, 30 iulie, sub influența unui nou val de caniculă, care se va extinde treptat din vestul țării către restul regiunilor. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că temperaturile vor continua să crească în următoarele zile, iar intensitatea maximă a valului de căldură este estimată în perioada 3-6 august.

„Din data de 30 iulie vom vorbi de un val de căldură ce se va extinde şi intensifica treptat în ţara noastră, dinspre regiunile vestice, iar intensitatea maximă a acestuia urmând a se realiza cel mai probabil în perioada 3-6 august”, au transmis meteorologii.

Potrivit ANM, aerul tropical care avansează dinspre sud-vestul Europei va aduce o creștere treptată a temperaturilor, iar primele regiuni afectate vor fi Banatul și Crișana.

Joi, maximele vor ajunge la 35-36 de grade, iar vineri vor urca la 37-38 de grade, cu valori care pot atinge 39 de grade în mod izolat.

În weekend, canicula se va extinde și în alte regiuni. Meteorologii estimează temperaturi de aproximativ 35 de grade local în Maramureș, Transilvania și Oltenia, precum și izolat în Muntenia și Moldova. În același timp, disconfortul termic va deveni tot mai accentuat.

Meteorologii au precizat că în vestul țării temperaturile maxime se vor menține, în medie, între 38 și 39 de grade până în jurul datei de 6 august, după care există o probabilitate ridicată ca valorile termice să înceapă să scadă.

În schimb, în sudul țării, canicula va continua să se intensifice după această perioadă.

„Nu la fel vor sta lucrurile pentru partea de sud a ţării unde vremea caniculară şi disconfortul termic vor fi în accentuare mai târziu, începând cu data de 3 august şi este posibil să persiste până în jurul datei de 9 august”, potrivit ANM.

În analiza publicată, ANM a arătat că luna iulie din acest an a fost mai apropiată de normalul climatologic decât verile recente, perioadele cu temperaturi de peste 35 de grade fiind puține.

„Până în prezent, luna iulie nu a avut excese termice, intervalele cu vreme caniculară fiind foarte puține”, au transmis meteorologii.

Potrivit datelor ANM, temperatura medie înregistrată la nivel național până la 27 iulie a fost de 20,2 grade Celsius, cu 0,1 grade sub media intervalului 1991-2020. Totodată, valorile au fost mai reduse decât în ultimii trei ani, când abaterile pozitive au fost de +1,7 grade în 2025, +3,2 grade în 2024 și +1,5 grade în 2023.

ANM a explicat că evoluția vremii din următoarele zile este determinată de persistența unui câmp de presiune ridicată deasupra unei mari părți a Europei și de extinderea unei mase de aer foarte cald, de origine nord-africană, către sudul, centrul și sud-estul continentului: „Vremea caniculară va cuprinde treptat cea mai mare parte a României până la sfârșitul săptămânii, iar cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate mai întâi în vestul țării, înainte ca valul de căldură să se extindă și în celelalte regiuni”.