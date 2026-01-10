Social

Euro a luat-o înaintea previziunilor. Unde a ajuns la 5, 5 lei

Euro a luat-o înaintea previziunilor. Unde a ajuns la 5, 5 leiExchange. Sursa foto iStock
Ce curs valutar e la Aeroportul Otopeni. Dacă plănuiești să călătorești în străinătate și ai nevoie să schimbi bani, este important să cunoști cursul valutar afișat la Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, potrivit casei de schimb valutar Adriatica.

Ratele practicate de casele de schimb din aeroport variază față de cele din oraș, iar acestea indică atât prețul la care poți cumpăra valută, cât și cel la care o poți vinde.

Ce curs valutar e la Aeroportul Otopeni

În prezent, cursul pentru euro, cea mai tranzacționată monedă în rândul călătorilor, arată că un euro se vinde la 5,55 lei, în timp ce banca sau casa de schimb îl cumpără cu 4,47 lei.

Practic, dacă intenționezi să achiziționezi euro pentru o vacanță sau o călătorie de afaceri, vei plăti 5,55 lei pentru fiecare unitate. În schimb, dacă trebuie să vinzi euro, vei primi 4,47 lei pentru fiecare. Diferența dintre cele două valori reprezintă marja casei de schimb.

Curs valutar Adriatica

Curs valutar. Sursa foto Adriaticacompany.ro

Cu câți lei se vinde dolarul

Pe lângă euro, aeroportul oferă cursuri pentru alte monede importante. Dolarul american se poate cumpăra cu 3,90 lei și se vinde cu 4,70 lei. Lira sterlină se tranzacționează între 5,27 lei la cumpărare și 6,32 lei la vânzare, iar francul elvețian între 4,90 și 5,90 lei.

Printre monedele mai puțin folosite, dar disponibile, se numără coroana cehă (0,17–0,22 lei), dolarul canadian (2,83–3,40 lei), lira turcească (0,07–0,15 lei) și dirhamul din Emiratele Arabe Unite (1,05–1,30 lei).

Euro

Euro. Sursa foto: Pixabay

Alte monede pe care le poți schimba

De asemenea, aeroportul schimbă și monede precum coroana suedeză și cea norvegiană (0,30–0,50 lei fiecare), yenul japonez (0,022–0,035 lei), dolarul australian (2,60–3,15 lei), leul moldovenesc (0,20–0,30 lei), forintul maghiar (0,01–0,015 lei) și coroana daneză (0,30–0,75 lei).

Aceste cursuri pot suferi modificări în funcție de cererea și oferta de pe piața valutară, așadar este recomandat să verifici ratele înainte de a efectua schimbul. Informațiile sunt utile pentru orice călător care dorește să evite surprizele legate de diferențele de preț între aeroport și oraș și să gestioneze mai eficient bugetul pentru călătorie.

1
